Благодаря улучшенным системам защиты этот танк выглядит перспективным, но проблемой являются слишком скромные объемы закупки.

Новый основной боевой танк британской армии Challenger 3, являющийся продолжением развития платформ Challenger 1 и Challenger 2, на первый взгляд выглядит многообещающе. Впрочем, он имеет недостаток, и Россия об этом знает, пишет журналист, военный аналитик Калеб Ларсон для 19FortyFive.

По сути, это глубоко модернизированный Challenger 2 с особым акцентом на главную пушку. Танк получит не только усовершенствованную броневую защиту (как пассивную, так и активную), но и новую гладкоствольную 120-мм пушку.

Предыдущие версии использовали нарезную пушку такого же калибра, которая позволяла применять специальные снаряды типа HESH, однако была несовместима со стандартными боеприпасами НАТО.

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В 2021 году тогдашний министр обороны Бен Уоллес сообщил, что к модернизации будет выбрано 148 единиц Challenger 2. Благодаря улучшенным системам защиты этот танк выглядит перспективным. Однако есть одно "но": слишком скромные объемы закупки.

Королевский институт объединенных служб (RUSI), ведущий британский аналитический центр, в недавнем отчете отметил тревожную ситуацию:

"Подобным образом, когда аналитики RUSI в последний раз смотрели на армию и боевую дивизию, которую Великобритания утверждает, что имеет, они измерили количество основных боевых танков и самоходной артиллерии... По программе Challenger 3 Великобритания будет иметь в целом 148 основных боевых танков (в 2030 году)".

Также указано, что Великобритания вывела из эксплуатации артиллерию AS90, передав часть Украине, а взамен пока получила лишь 14 пушек Archer. В случае конфликта с хорошо оснащенным противником, таким как российские сухопутные войска, эти силы будут вынуждены "героически" компенсировать свою численную нехватку.

Сравнение парков танков

На фоне других стран Британия выглядит скромно. Например, США имеют около 4600 танков M1 Abrams, а Германия - более 320 Leopard 2. Даже Франция, после обновления своих Leclerc, достигнет подобного уровня.

В условиях продолжающейся войны в Украине обе стороны имеют значительные запасы танков - Украина около 1500, Россия - около 2000. При этом потери огромны: по оценкам Oryx, задокументировано потеряно более 1100 украинских и почти 3850 российских танков. Это консервативные оценки, настоящие потери, вероятно, еще больше.

Эти цифры подчеркивают, что в войне побеждает не тот, кто имеет самые "крутые" машины, а тот, кто способен поддерживать и восстанавливать их в промышленных масштабах. Для британской армии даже ограниченные потери танков могут стать критическими.

Что дальше?

RUSI отмечает, что количество не единственный фактор эффективности:

"Решения доступны, но они потребуют настойчивого мышления и определения приоритетов... Великобритания должна инвестировать в поддержку и средства поддержки, например мостовое оборудование, прежде чем покупать один дополнительный танк или реактивный самолет... Технологии должны играть ключевую роль... Но для достижения большей боевой производительности... потребуется новаторство, разработка доктрины и тактики, а также новая подготовка".

Другими словами, сам по себе новый танк еще не гарантирует превосходство на поле боя. Нужна надежная логистика, подготовка, техническое обслуживание и инфраструктура.

Другие интересные материалы о танках

Как писал УНИАН, ранее США резко ускорили модернизацию танков Abrams. Среди ключевых изменений: автозагрузчик, активная защита, обновленная трансмиссия, улучшенная эргономика и боевые системы.

В то же время The Telegraph писал, что танки Leopard 2 крайне плохо показали себя на поле боя в Украине. По словам украинских военных, этот танк имеет ограниченное применение.

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