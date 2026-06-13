В США возобновляют производство бронемашин MSFV специально для Украины

Украине передадут 65 таких бронемашин.

Американская компания Textron Systems объявила о начале сборки бронемашин Mobile Strike Force Vehicle (MSFV) для Украины на своем предприятии в Слиделле. Об этом пишет The Defence Blog.

Отмечается, что контракт на сумму 163,4 млн долларов финансируется в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности через механизм "Иностранных военных продаж" и предусматривает поставку 65 бронемашин MSFV, а также годовую поставку запасных частей. Все машины планируют поставить до 30 ноября 2028 года.

В издании напомнили, что бронемашины MSFV изначально были разработаны для Афганской национальной армии и в последний раз сошли с конвейера в 2019 году. Возобновление производства этой модели для Украины представляет собой "второй акт" для платформы, которая пережила вооруженные силы, для оснащения которых она была создана.

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MSFV является усовершенствованной версией четырехколесной бронированной машины M1117 Guardian, разработанной Cadillac Gage в конце 1990-х годов для Корпуса военной полиции армии США. Базовая версия M1117 весит примерно 13 410 кг, вмещает экипаж из трех человек и может перевозить двух дополнительных пассажиров, а также развивает максимальную скорость около 101 км/ч.

M1117 вооружена 40-мм автоматическим гранатометом Mk19 и тяжелым пулеметом M2HB калибра 12,7 мм в одноместной башне. M1117 был одной из первых американских военных машин, построенных на основе миноустойчивого корпуса.

MSFV отличается от M1117 удлиненным корпусом, усиленной защитой днища, дизельным двигателем Cummins QSL 365 в сочетании с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Allison 3500SP, полным приводом и централизованной системой подкачки шин. Бронемашина может перевозить до 10 человек в некоторых модификациях.

В издании также напомнили, что Украина уже эксплуатирует M1117, которые были переданы из запасов армии США. Первые бронемашины поступили на вооружение Украины в марте 2024 года.

Украинские военные дооснастили бронемашины импровизированными защитными клетками против дронов и дополнительными бронепанелями. Это позволило адаптировать платформу под боевые действия в Украине.

В США конгрессмены призвали передать Украине больше ракет для ПВО

Ранее сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь и конгрессмен Джим Хаймс призвали правительство США положительно отреагировать на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении дополнительных зенитных ракет для защиты Киева от угрозы эскалации российских бомбардировок.

Блюменталь заявил, что США неоднократно в прошлом выполняли просьбы Киева о предоставлении дополнительных вооружений. Он подчеркнул, что надеется на то, что Вашингтон и в этот раз не откажет Украине в помощи.

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