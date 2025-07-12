Сравнительно небольшие бомбоотсеки не позволяют самолету использовать новое вооружение.

Воздушные силы США наконец заказали для своих стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer новые пилоны Load Adaptable Modular Pylon (LAM). Об этом сообщает Defense Express.

Благодаря новым пилонам самолет получит расширенную номенклатуру боеприпасов. При этом модернизация не требует слишком больших денег.

"Общий бюджет на закупку необъявленного количества пилонов у Boeing, которая является их разработчиком, составляет 78,7 млн долларов, из которых 10 будут выплачены еще в 2025 году, а остальные в следующем", - говорят в Defense Express.

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Вопрос назрел давно. Дело в том, что B-1B имеет сравнительно небольшие бомбоотсеки. В них можно разместить много обычных бомб, однако когда речь идет о новых ракетах, возникают проблемы, ведь последние слишком большие.

Предполагается, что LAM позволит взять боеприпас весом до 7500 фунтов (более 3 т). Теоретически на самолет можно будет установить шесть таких пилонов.

LAM позволит самолету применять новую гиперзвуковую ракету AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), проект которой якобы отменили, а затем возобновили.

Ранее сообщалось, что это оружие может поражать цели на дальности 1600 км. Скорость ракеты будет составлять более 7 Махов.

Военная авиация: последние новости

Напомним, недавно россияне получили новые бомбардировщики Су-34. Такие самолеты традиционно выступают носителями бомб с модулями планирования и коррекции (МПК), которые представляют большую угрозу для Украины.

Долгое время наша страна не имела собственного аналога МПК, однако недавно продемонстрировала отечественный КАБ, похожий на российский. Для испытаний использовали советский самолет Су-24.

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