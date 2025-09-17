Отражение российских воздушных атак на прошлой неделе продемонстрировало, что НАТО полагается на дорогостоящие технологии для перехвата относительно дешёвых беспилотников.

Европейский Союз намерен потратить миллиарды евро на создание "антидронной стены" с использованием технологий, проверенных в боевых условиях в Украине, после недавних вторжений российских дронов в воздушное пространство НАТО.

Как пишет Financial Times, отражение российских воздушных атак на прошлой неделе продемонстрировало, что НАТО полагается на дорогостоящие технологии для перехвата относительно дешёвых беспилотников, и это является критической уязвимостью, которой Москва может воспользоваться в дальнейшем. Чтобы исправить эту ситуацию, Брюссель призвал европейские правительства использовать средства ЕС и совместно закупать системы, которые хорошо зарекомендовали себя в Украине.

Польша, страны Балтии и Финляндия, граничащие с Россией, уже объявили о планах укрепления своих границ, хотя чиновники предупреждают, что этот подход будет эффективным только в том случае, если он будет унифицированным и будет основан на общих и полностью интегрированных технологиях.

"Оборонная политика Европы слишком раздроблена, но именно в этой области нам действительно необходимо гораздо больше координации. Нельзя, чтобы одно [прифронтовое] государство делало одно на своей границе, а другое — другое. Россия просто подстроит свой подход к нашим слабостям", - отметил один из чиновников ЕС.

Как пишет FT, Киев стал пионером в области экономически эффективных методов борьбы с российскими ударными беспилотниками. Поскольку стандартный радар не способен обнаружить небольшие, низколетящие ударные беспилотники типа "Шахед", украинские технологические компании разработали национальную систему акустических датчиков, позволяющую идентифицировать их по звуковой сигнатуре. Эти разведданные затем передаются сотням мобильных групп, оснащенных зенитными пушками и крупнокалиберными пулеметами, что гораздо дешевле, чем использование ракет-перехватчиков.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе предложил Польше пройти обучение по борьбе с российскими беспилотниками, в частности, с иранскими "Шахедами". Также заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса заявил Financial Times, что страна перенимает украинский опыт использования мобильных боевых групп для сбивания беспилотников.

"Использовать такое дорогостоящее оружие, как истребители и ракеты, было слишком дорого. Поэтому мы продвигаем более дешёвые и интеллектуальные решения", — сказал он.

Аналогичная акустическая система внедряется в Латвии, а Румыния изучает, как украинский опыт может быть учтён при планировании расходов на систему Safe.

Агрессия России против ЕС

Ранее европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюз в приграничных с РФ государствах-членах НАТО планирует строить "антидронную стену" и к проекту привлекут Украину.

Также Владимир Зеленский заявил, что вторжение российских дронов в воздушное пространство НАТО имеет две цели - проверить готовность НАТО, а также заставить европейцев прекратить поставки систем ПВО Украине, потому что "они могут понадобиться вам самим".

