Вторжение российских дронов в воздушное пространство НАТО имеет целью послать европейцам два важных сигнала. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Sky News.
Прежде всего, отметил президент, российский диктатор Владимир Путин "проверяет НАТО".
"Он хочет увидеть, к чему готово НАТО, на что оно способно, как в дипломатическом, так и в политическом плане, и как на это отреагирует местное население".
Однако есть и еще один важный сигнал, который Путин посылает европейцам, отметил Зеленский.
"На мой взгляд, они посылают ещё один сигнал: "Не смейте предоставлять Украине дополнительные системы ПВО, они могут понадобиться вам самим", - подчеркнул он.
Агрессия Росси против НАТО
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что польские антидронные команды пройдут обучение у украинских операторов с целью защиты от будущих атак со стороны России.
Кроме того, он заявил, заявил, что Западу стоит подумать о том, чтобы сбивать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины.