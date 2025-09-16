Зеленский отметил, что прежде всего, Путин "проверяет НАТО".

Вторжение российских дронов в воздушное пространство НАТО имеет целью послать европейцам два важных сигнала. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Sky News.

Прежде всего, отметил президент, российский диктатор Владимир Путин "проверяет НАТО".

"Он хочет увидеть, к чему готово НАТО, на что оно способно, как в дипломатическом, так и в политическом плане, и как на это отреагирует местное население".

Однако есть и еще один важный сигнал, который Путин посылает европейцам, отметил Зеленский.

"На мой взгляд, они посылают ещё один сигнал: "Не смейте предоставлять Украине дополнительные системы ПВО, они могут понадобиться вам самим", - подчеркнул он.

Агрессия Росси против НАТО

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что польские антидронные команды пройдут обучение у украинских операторов с целью защиты от будущих атак со стороны России.

Кроме того, он заявил, заявил, что Западу стоит подумать о том, чтобы сбивать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины.

