Пока идет война в Украине, Путин будет избегать прямого конфликта с НАТО.

Вторжение российских дронов в Польшу вряд ли было попыткой проверить готовность НАТО противодействовать таким угрозам и тем более не было тестом политической реакции Запада на подобные действия. На самом деле это было частью усилий РФ по военному подавлению именно Украины, пишет на страницах The Telegraph полковник британской армии в отставке, военный аналитик Ричард Кэмп.

Он отмечает, что Путину не нужно проверять реакцию НАТО, потому что она известна заранее: не будет ничего. Ведь 19 беспилотников - большинство из которых, если не все, не имели на борту взрывчатки - является слишком мелким инцидентом, чтобы реагировать на него как-то иначе, чем словесным возмущением.

Кэмп напоминает, что Путин не планировал четырехлетнюю войну на истощение. То, что Украина до сих пор оказывает ожесточенное сопротивление агрессии, в значительной степени объясняется масштабной военной помощью от западных партнеров. Кремль уже длительное время пытается помешать этим поставкам, комбинируя публичные угрозы ядерным оружием с многочисленными диверсиями в самой Европе.

"Это также было настоящей целью вторжения беспилотников: посеять страх среди стран НАТО до такой степени, что они будут стремиться сосредоточить усиленную противовоздушную оборону для защиты Польши и, как следствие, лишить Украину ресурсов, в которых она так нуждается. Именно это мы слышим от наших политических лидеров с вечера вторника", - пишет Кэмп.

Аналитик предостерегает западных лидеров от инстинктивного стремления начать накапливать системы противовоздушной обороны на случай будущей войны. По его мнению, правильной реакцией НАТО на инцидент с российскими дронами в Польше было бы предоставление Украине большего количества систем ПВО.

"Война против Запада может произойти в будущем, но Путин ее не начнет в ближайшее время. У него слишком много дел в Украине, и последнее, чего он хочет, это расширять этот конфликт. Лучший способ сдержать что-либо подобное - это лишить его победы, которая ему так необходима сейчас в Украине", - отмечает аналитик.

Российские провокации против НАТО

Как писал УНИАН, Россия не ограничилась запуском беспилотников по территории Польши. Сегодня российский "Шахед" залетел в воздушное пространство Румынии. Как следствие, уже румынам пришлось поднимать в небо свои истребители, но стрелять они побоялись.

Также мы рассказывали, что сегодня россияне устроили информационную провокацию в Калининградской области. Они решили демонстративно развернуть в боевое положение два оперативно-тактических комплекса "Искандер" в 40 км от польской границы. Сделано это было показательно: посреди оживленной автомагистрали с перекрытием автомобильного движения, чтобы это событие случайно не осталось без внимания.

