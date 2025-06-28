В Литве считают, что Россия пока остается самой большой долгосрочной угрозой для Европы.

Литва известила Организацию Объединенных Наций о том, что выходит из договора о запрете противопехотных мин. Об этом сообщил глава литовского МИД Кестутис Будрис на своей странице в соцсети X.

"Сегодня (27 июня - УНИАН) Литва официально уведомила Генерального секретаря ООН о своем выходе из Договора о запрещении противопехотных мин. Это решение было принято нелегко", - написал он.

Будрис отметил, что Литва не питает иллюзий, что российский диктатор Владимир Путин и его страна является самой долгосрочной угрозой для Европы.

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"Она (Россия - УНИАН) ведет войну для достижения политических целей, подрывает стабильность путем саботажа и готовится к длительной конфронтации. Учитывая такие угрозы, Литва будет принимать все необходимые меры для защиты своего государства, населения и каждого сантиметра территории НАТО с помощью всех эффективных военных средств. Литва остается непоколебимой в своей приверженности ответственной обороне и международному гуманитарному праву, включая защиту гражданского населения", - подчеркнул дипломат.

В то же время в Reuters добавили, что Литва больше не будет связана с условиями договора через шесть месяцев после этого сообщения.

"Парламенты Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Польши - всех стран-членов НАТО и ЕС, граничащих с Россией, - одобрили выход своих стран из договора, ссылаясь на усиление военной угрозы со стороны соседа", - напомнили в издании.

Договор о запрете противопехотных мин - что известно

Напомним, 1 марта 1999 года начала действовать Оттавская конвенция, которая запрещает использовать противопехотные мины. До августа 2022 года 164 государства ратифицировали такой договор или присоединились к нему, среди них была и Украина. Верховная Рада приняла ратифицировала договор еще в 2005 году.

Отмечается, что такая конвенция направлена на уничтожение противопехотных наземных мин во всем мире. Также она обязывает стран-участниц уничтожать запасы этого оружия и разминировать территории. Однако крупные государства не подписали такой договор, а именно США, Китай и Россия.

Подготовка Европы к войне с РФ

Ранее издание Politico писало, что приграничные страны Европы готовят свои больницы к войне с Россией. В частности Литва готовится к худшему сценарию: нападению на восточный фланг НАТО.

Отмечается, что страны на границе Европы, которые ранее входили в состав Советского Союза, хорошо знают, насколько быстро на их территориях могут появиться войска противника.

Поэтому теперь Вильнюсская университетская больница Сантарос, которая расположена всего в 50 километрах от внешней границы ЕС с Беларусью, развивает подземную инфраструктуру, хранилища, площадки для посадки вертолетов и автономные системы, благодаря которым больница сможет функционировать даже в случае отключения электроэнергии или водоснабжения.

В то же время директор по ядерной политике НАТО Джим Стокс оценил возможную войну альянса с РФ. По его словам, эта война будет отличаться от той, которая происходит в Украине.

"Отчасти потому, что Россия - ядерный противник. А мы - ядерный альянс. И это была бы совсем другая ситуация, даже согласно российской ядерной доктрине, это другая ситуация... И я думаю, что это заставляет многие страны переосмыслить, как должны выглядеть вооруженные силы, какими должны быть наши возможности, как мы можем подготовиться к будущему конфликту", - пояснил Стокс.

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