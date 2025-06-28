Известно о, по меньшей мере, трех пострадавших в Одессе в результате российской атаки.

Поздно вечером 27 июня российская армия атаковала Одессу ударными беспилотниками, в результате чего в городе возникли пожары и есть пострадавшие.

Воздушные силы предупреждали, что группы вражеских ударных БпЛА из акватории Черного моря летят в направлении Черноморского и Одессы.

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, россияне атаковали Одессу и район ударными беспилотниками.

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"Есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и автомобилей. Информация о пострадавших уточняется. На месте продолжается ликвидация последствий удара", - написал он.

Затем чиновник уточнил, что известно как минимум о трех пострадавших в Одессе в результате российской атаки.

Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил повреждение жилой инфраструктуры.

"Есть пострадавшие - им оказывается медицинская помощь. Также на месте людям оказывают психологическую помощь", - добавил он.

Удары РФ по Украине

Днем 27 июня в результате российской ракетной атаки по городу Самар Днепропетровской области погибли пять человек. Еще 25 человек пострадали, четверо из них находились в тяжелом состоянии.

Также стало известно, что количество погибших в результате российского удара по Днепру 24 июня возросло до 21 человека. До сих пор есть люди, которые считаются пропавшими без вести.

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