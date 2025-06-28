Поздно вечером 27 июня российская армия атаковала Одессу ударными беспилотниками, в результате чего в городе возникли пожары и есть пострадавшие.
Воздушные силы предупреждали, что группы вражеских ударных БпЛА из акватории Черного моря летят в направлении Черноморского и Одессы.
Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, россияне атаковали Одессу и район ударными беспилотниками.
"Есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и автомобилей. Информация о пострадавших уточняется. На месте продолжается ликвидация последствий удара", - написал он.
Затем чиновник уточнил, что известно как минимум о трех пострадавших в Одессе в результате российской атаки.
Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил повреждение жилой инфраструктуры.
"Есть пострадавшие - им оказывается медицинская помощь. Также на месте людям оказывают психологическую помощь", - добавил он.
Удары РФ по Украине
Днем 27 июня в результате российской ракетной атаки по городу Самар Днепропетровской области погибли пять человек. Еще 25 человек пострадали, четверо из них находились в тяжелом состоянии.
Также стало известно, что количество погибших в результате российского удара по Днепру 24 июня возросло до 21 человека. До сих пор есть люди, которые считаются пропавшими без вести.