Комплекс под названием "Хищная птица" эффективен в уничтожении бронетехники и укрепленных огневых позиций врага.

Министерство обороны Украины допустило к использованию в подразделениях Сил обороны Украины беспилотный авиационный комплекс (БПАК) "Хищная птица" отечественного производства.

Об этом сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники Минобороны. Отмечается, что БПАК "Хищная птица" создан с учетом анализа применения беспилотников в боевых действиях. Комплекс эффективен в уничтожении бронетехники и укрепленных огневых позиций врага. "Коптеры этого комплекса имеют повышенную устойчивость к работе под действием вражеского РЭБа", - сообщают в Минобороны.

Отмечается, что украинские "Хищные птицы" имеют рамы различных типоразмеров. "Коптеры несут боевую нагрузку, которой хватает для поражения танка, бронетранспортера, самоходной артиллерийской установки, укрепленного блиндажа и тому подобное. "Хищные птицы" уничтожают оккупантов в различных погодных условиях, днем и ночью", - сообщает Минобороны.

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Оружие украинского производства

В январе 2025 года Министерство обороны допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства. Отмечалось, что он может применяться для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага.

Конструкционно FPV-дроны комплекса "Громыло" оснащаются рамой из композитных материалов. Коптеры имеют относительно мощные двигатели, которые позволяют нести боевой заряд немалое расстояние.

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