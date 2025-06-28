Наши предки считали, что 28 июня нужно молиться о лечении и готовить крапиву.

Дата 28 июня в православии посвящается чудотворной иконе, которая, как считается, исцеляет любые заболевания. В мире проводится пара информационных мероприятий, а праздник сегодня в Украине отмечается на государственном уровне.

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Какой сегодня праздник церковный

Христиане, которые пользуются новым стилем, в эту дату молятся чудотворцам Иоанну и Кире, преподобному Ксенофонту Робейскому и иконе Богородицы "Троеручница". По старому стилю 28 июня - праздник митрополита Михаила Киевского и пророка Амоса.

Какой сегодня праздник в Украине

Некоторые известные украинцы родились и заслуживают упоминания 28 июня - скульптор Вадим Сидур, врач Владимир Короленко, юрист Юрий Барабаш, певец Артем Пивоваров, теннисистка Марта Костюк.

Государственный праздник сегодня - День Конституции Украины. Мы радуемся принятию документа, которые определяет права и свободы граждан, и доказывает независимость страны.

Какой сегодня праздник в мире

ООН огласила 28 июня Днем борьбы с амброзией. Этот сорняк быстро захватывает новые территории и вредит здоровью всех людей, особенно аллергиков.

Другие международные праздники сегодня - День знаний о сколиозе, День пирсинга и День молочного шоколада.

Среди людей, известных на всей планете, именинниками этой даты являются художник Питер Рубенс, философ Жан-Жак Руссо, писатель Луиджи Пиранделло, физик Клаус фон Клитцинг, предприниматель Илон Маск, актеры Кэти Бейтс и Джон Кьюсак.

Какой праздник 28 июня народный

Эта дата имела название Крапивное заговенье. Наши предки срывали жалящие листья и готовили блюда из крапивы - борщ, пироги, салаты и запеканки. Верили, что только 28 июня растение наполняет человека силой.

Верующие, которым было известно, что за праздник сегодня, молились иконе "Троеручница" о излечении боли в спине, руках и ногах, восстановлении зрения и подвижности костей.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы спрогнозировать погодные явления в ближайшие недели, люди придумывали приметы на основе наблюдений за природой:

если дождит, то август будет ненастным;

затхлый и душный воздух предвещает грозу;

если затихли кукушки и соловьи, будет ранняя осень;

много росы на траве утром - к жаре.

Люди, которые осведомлены, какой сегодня церковный праздник, могут знать и о его запретах. Не стоит ругаться, сплетничать и оскорблять других людей, иначе будут болеть суставы. Также не рекомендуется жениться - брак будет недолгим.

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