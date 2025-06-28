Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

В Днепре на субботу, 28 июня, объявили повышенный уровень опасности из-за сильных порывов ветра. Об этом предупреждает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Днепропетровской области.

"Днем 28 июня в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

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Из-за непогоды введен уровень опасности I, желтый.

28 июня на Днепропетровщине ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем пройдет кратковременный дождь, гроза, град Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный, 7-12, днем во время грозы порывы усилятся до 15-20 м/с. Температура по области +23°...+28°, а в Днепре столбики термометров покажут +24°...+26°.

В воскресенье, 29 июня, на Днепропетровщине ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура ночью +12°...+17°, днем воздух прогреется до +20°...+25°.

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