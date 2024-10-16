Он может корректировать огонь артиллерии при любой погоде.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставке дрон отечественного производства "Колдун".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что дрон построен по самолетной схеме, он достаточно компактный по размерам, впрочем мультифункциональный. "Может, в частности, корректировать огонь артиллерии. Благодаря использованию высокотехнологичных материалов имеет устойчивость к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.

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Кроме того, этот беспилотный комплекс использует созданный отечественными программистами специально для него софт для управления.

В Минобороны отмечают, что для эксплуатации этого дрона плохие погодные условия не являются сдерживающим фактором.

Что известно об украинских дронах и их производителях

Как сообщал УНИАН, Командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский отмечал, что производители украинских дронов непосредственно общаются с боевыми подразделениями, потому что заинтересованы, чтобы их продукция была эффективной. Они заинтересованы, чтобы их продукция способствовала массовому уничтожению противника.

По его словам, в будущем украинские БПЛА будут приносить валюту для государства, потому что они сообразительны и эффективны.

Производители БПЛА "Колдун" отмечают, что он полет может выполнять в автоматическом режиме по заданному маршруту и в управляемом режиме, что дает пилоту возможность при необходимости менять курс полета

Также отмечают, что собственное производство как корпусов, так и многих элементов комплекса позволяет проводить оперативный капитальный ремонт (замена отдельных элементов конструкции или перенос уцелевшего оснащения в новый корпус беспилотника).

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