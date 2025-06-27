28 июня по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Павла, святого целителя VII века. В материале - традиции, народные приметы этого дня, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю.
- Какой праздник сегодня церковный в Украине
- Что можно и что нельзя делать сегодня
- Приметы 28 июня - что подсказывает природа
Какой праздник сегодня церковный в Украине
Преподобный Павел жил в VII веке в греческом городе Коринф. Он с юности решил, что станет монахом, ушел в монастырь и со временем его уже знали как подвижника.
Как-то Павла несправедливо оклеветали: в монастырь пришла женщина с младенцем и заявила, что Павел - его отец. Старец со смирением принял ложь и стал заботиться о ребенке, как о собственном. Но другие монахи обвинили Павла в нарушении монашеского обета - и тогда монах предложил спросить самого младенца, кто его отец. Изумлению присутствующих не было предела, когда малыш указал на кузнеца и сказал: "Вот мой отец".
После этого чуда Павел получил дар исцеления и прослыл как лекарь.
Какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают еще:
- вспоминают перенесение мощей бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна;
- почитают преподобного Ксенофонта Робейского, игумена.
Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают согласно старому календарю - 28 июня почитают святителя Михаила, митрополита Киевского.
Что можно и что нельзя делать сегодня
К преподобному Павлу Коринфскому обращаются с молитвами вылечить от болезней, как телесных, так и душевных. Также у святого просят помощи пройти жизненные испытания и укрепить в вере.
В народе день прозвали Крапивное заговенье - в старину он считался очень почитаемым праздником. В эту было принято идти собирать крапиву, так как позже она теряет свою целебную силу. Собирать траву нужно голыми руками - говорят, что после этого перестанут болеть суставы.
Крапива издавна считается лечебным растением - в народной медицине из молодой крапивы готовят настои и лечебные отвары. Согласно народному преданию, отвары, приготовленные из крапивы именно на Крапивное заговенье, обладают особой силой: они могут исцелить от болезней, вернуть молодость и продлить жизнь.
В старину крапиве приписывали не только лечебные, но и мистические свойства - считается, что она защищает от сглаза и нечистой силы. Пучки крапивы вешают у входной двери в качестве оберега, а крапивный веник используют при уборке, чтобы "вымести" все дурное из дома. Считается, что того, кто попробует сегодня блюдо с крапивой - борщ, салат или пирожки - болезни будут обходить стороной.
По народным приметам сегодня запрещается:
- заниматься рукоделием, ремонтом и уборкой - сулит неудачи и хлопоты;
- отдавать долги и заключать сделки - к денежным потерям.
- ссориться с родными и особенно с супругами - размолвка затянется надолго.
Также не рекомендуют спать днем - может случиться сильная и затяжная головная боль.
Церковь призывает в этот день, как и в другие, отказаться от ссор, злобы, сплетен, клеветы, зависти и жадности, а также уныния - это разрушает душу и недопустимо для христианина.
Также сегодня завершается Петров пост.
Приметы 28 июня - что подсказывает природа
В этот день наблюдают за природой и делают выводы о погоде и грядущих сезонах:
- после дождя появилась радуга - в ближайшие дни установится хорошая погода;
- прилив воды в реке - к сильному ненастью;
- роса на клене - к скорым дождям;
- кукушка замолкла - жди раннюю зиму.
Также подмечают, если листья начинали осыпаться с деревьев, то осень будет ранней.