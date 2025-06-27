Православный праздник сегодня в народе получил прозвище Крапивное заговенье.

28 июня по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Павла, святого целителя VII века. В материале - традиции, народные приметы этого дня, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

Какой праздник сегодня церковный в Украине

Преподобный Павел жил в VII веке в греческом городе Коринф. Он с юности решил, что станет монахом, ушел в монастырь и со временем его уже знали как подвижника.

Как-то Павла несправедливо оклеветали: в монастырь пришла женщина с младенцем и заявила, что Павел - его отец. Старец со смирением принял ложь и стал заботиться о ребенке, как о собственном. Но другие монахи обвинили Павла в нарушении монашеского обета - и тогда монах предложил спросить самого младенца, кто его отец. Изумлению присутствующих не было предела, когда малыш указал на кузнеца и сказал: "Вот мой отец".

Видео дня

После этого чуда Павел получил дар исцеления и прослыл как лекарь.

Какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают еще:

вспоминают перенесение мощей бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна;

почитают преподобного Ксенофонта Робейского, игумена.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают согласно старому календарю - 28 июня почитают святителя Михаила, митрополита Киевского.

Что можно и что нельзя делать сегодня

К преподобному Павлу Коринфскому обращаются с молитвами вылечить от болезней, как телесных, так и душевных. Также у святого просят помощи пройти жизненные испытания и укрепить в вере.

В народе день прозвали Крапивное заговенье - в старину он считался очень почитаемым праздником. В эту было принято идти собирать крапиву, так как позже она теряет свою целебную силу. Собирать траву нужно голыми руками - говорят, что после этого перестанут болеть суставы.

Крапива издавна считается лечебным растением - в народной медицине из молодой крапивы готовят настои и лечебные отвары. Согласно народному преданию, отвары, приготовленные из крапивы именно на Крапивное заговенье, обладают особой силой: они могут исцелить от болезней, вернуть молодость и продлить жизнь.

В старину крапиве приписывали не только лечебные, но и мистические свойства - считается, что она защищает от сглаза и нечистой силы. Пучки крапивы вешают у входной двери в качестве оберега, а крапивный веник используют при уборке, чтобы "вымести" все дурное из дома. Считается, что того, кто попробует сегодня блюдо с крапивой - борщ, салат или пирожки - болезни будут обходить стороной.

По народным приметам сегодня запрещается:

заниматься рукоделием, ремонтом и уборкой - сулит неудачи и хлопоты;

отдавать долги и заключать сделки - к денежным потерям.

ссориться с родными и особенно с супругами - размолвка затянется надолго.

Также не рекомендуют спать днем - может случиться сильная и затяжная головная боль.

Церковь призывает в этот день, как и в другие, отказаться от ссор, злобы, сплетен, клеветы, зависти и жадности, а также уныния - это разрушает душу и недопустимо для христианина.

Также сегодня завершается Петров пост.

Приметы 28 июня - что подсказывает природа

В этот день наблюдают за природой и делают выводы о погоде и грядущих сезонах:

после дождя появилась радуга - в ближайшие дни установится хорошая погода;

прилив воды в реке - к сильному ненастью;

роса на клене - к скорым дождям;

кукушка замолкла - жди раннюю зиму.

Также подмечают, если листья начинали осыпаться с деревьев, то осень будет ранней.

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