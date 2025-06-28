У украинцев есть отличный шанс заработать в субботу.

Ситуация на мировом валютном рынке, а тем более, в Украине остается очень непростой. Владельцы обменников не будут рисковать в субботу, 28 июня.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в большинстве обменников и открытых отделений банков будет в коридоре - прием от 41,30 до 41,60 гривни и продажа от 41,65 до 42 гривни.

При этом курс евро будет находиться в коридоре - прием от 48,40 до 49 гривень и продажа от 49,10 до 49,50 гривни.

Видео дня

По мнению эксперта, за счет разной оценки аналитиками перспектив доллара и евро на ближайшее время, обменники и отделения банков будут выставлять свои ценники с существенным разбросом котировок.

"Это позволит отдельным расторопным гражданам неплохо зарабатывать на евро за счет "игры" на курсах приема и продажи евровалюты, установленных различными сетями обменников", - подытожил Козырев.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 30 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,64 гривни за доллар. При этом евро продолжает бить рекорды. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,78 гривни за один евро.

На межбанке котировки гривни к доллару установились на уровне 41,69/41,74 грн/долл., а евро - 48,85/48,89 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: