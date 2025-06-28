Непогода ожидается и по территории Харьковской области.

На сегодня, 28 июня, в Харькове объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"В течение суток 28 июня ожидаются по городу грозы", - предупреждают синоптики.

Неблагоприятная погода ожидается и по территории Харьковской области. Здесь синоптики прогнозируют грозы, а также местами град и шквал 15 - 20 м/с.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Будьте внимательны и осторожны", - говорят синоптики.

Из-за непогоды на Харьковщине объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове - прогноз до конца июня

28 июня на Харьковщине ожидается переменная облачность. Днем возможны умеренные дожди. Прогнозируются грозы, местами - град и шквалы скоростью 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 19-24°.

В Харькове днем ожидается умеренный кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха составит 21-23°.

29 июня будет наблюдаться переменная облачность. Ночью будет идти дождь, а днем - местами возможны кратковременные осадки. Ветер сохранится северо-западного направления, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем 19-24°.

30 июня будет преобладать переменная облачность. Осадков не предвидится или они будут незначительными. Северо-западный ветер 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 12-17°, днем 20-25°.

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