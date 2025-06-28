Температура ожидается от +20 на севере до +31 на юге.

В субботу, 28 июня, в украине будет неустойчивая погода. Ветер усилится и будет порывистый, а во многих областях пройдут дожди, местами грозы. Температура при этом ожидается на уровне +20°...+24°, на юге, востоке и местами в центре будет +25°...+27°, а в Николаевской области ожидается жара до +31°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет преимущественно сухо, но ветрено. Небольшие дожди вероятны только в Ривненской области. Столбики термометров покажут +21°...+23°, на Закарпатье воздух прогреется до +25°.

В северных областях сегодня ожидаются дожди и грозы. Тут будет самая прохладная погода с температурой +20°...+22°.

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На востоке Украины в субботу также пройдут небольшие дожди и грозы, а воздух прогреется до +23°...+27°.

Теплая, но влажная погода сегодня ждет и жителей центральных областей. Тут также прогнозируются дожди, местами сильные и с грозами. Температура в течение дня будет от +22° до +26°.

На юге Украины будет теплее всего. Тут термометры покажут около +27°, а в Николаевской области ожидается жара до +31°. Здесь также ожидаются дожди, только в крыму будет преобладать сухая погода.

28 июня - праздник, приметы

28 июня - день Святого Вита и Святого Амоса. Если в июне ночи будут теплые, тогда можно ожидать изобилия плодов.

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