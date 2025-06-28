ЮНЕСКО присвоило статус всемирного наследия части города, включая церковь Святого Мартина, аббатство Святого Августина и Кентерберийский собор.

Живописный город Кентербери привлекает посетителей со всего мира, и он находится всего в нескольких минутах езды на поезде от Дувра (30 минут) и Лондона (90 минут). Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что он славится своими прекрасными пейзажами и его сравнивают с Парижем: это типичный английский город с мощеными улицами и невероятными садами. Его старомодные здания напоминают о его истории, но в городе также есть целый ряд современных магазинов.

Интересно, что отдыхающие сравнивают его с Городом любви благодаря обилию ремесленных магазинов, бутик-галерей и причудливых кафе, которые создают романтическую атмосферу, напоминающую французскую столицу.

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Кентерберийский собор является центральной точкой поселения. ЮНЕСКО присвоило статус всемирного наследия части города, включая церковь Святого Мартина, аббатство Святого Августина и собор. Посетитель на Tripadvisor написал:

"Одно в список желаний. Фотографии не передают всей прелести. Увидеть это лично - невероятно. Мы совершили экскурсию, и гид был настолько знающим и увлеченным, что это действительно сделало ее особенной. Все были профессиональны и так хорошо организованы. Территория вокруг собора прекрасна для прогулок".

Отмечается, что средневековый центр города "киши" известными магазинами и эксклюзивными бутиками, а живописные переулки застроены небольшими специализированными магазинами, пабами и ресторанами, что делает поездку захватывающей. Еще одна обязательная к посещению достопримечательность - это сады Вестгейт. Эта живописная местность выглядит так, будто она сошла со страниц фильма.

"Это один из самых живописных районов/парков, по которым я когда-либо гулял. Здесь так много всего можно увидеть, и каждый поворот приносит еще одну отличную возможность для фотосъемки. Сделайте это приоритетом при посещении Кентербери" - написал один из посетителей.

Интересно, что город также известен "Кентерберийскими рассказами" Чосера, историческим текстом, известным тем, что выдержал испытание временем. Этот текст, которому более 600 лет, известен во всем мире.

Новости туризма

Разрушенная, но "волшебная" крепость, построенная на крошечном острове, обрела новую жизнь после того, как была заброшена людьми на протяжении десятилетий. Впечатляющий форт Stack Rock представляет собой двухъярусную мегаструктуру с казематами (они же огневые точки) на каждом уровне, а также орудийной платформой на крыше.

Компания, которая его приобрела, намерена сохранить форт как "живые руины" и исключила возможность превращения сооружения в место для роскошного размещения.

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