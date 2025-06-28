Теперь, с назначением двенадцатого судьи, суд может снова осуществлять свои полномочия.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил судьей Конституционного суда экс-координатора проектов ОБСЕ в Украине Александра Водянникова. Об этом свидетельствует указ №438 от 27 июня на сайте главы государства.

"Назначить Водянникова Александра Юрьевича судьей Конституционного суда Украины", - сказано в указе.

Почему это важно

27 января Конституционный суд Украины потерял кворум и уже не мог проводить заседания после одновременной отставки сразу трех судей: Виктора Кривенко, Владимира Мойсика и Виктора Колисныка.

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Для суда прекращение полномочий сразу трех судей имеет негативные последствия в условиях, что суд долгое время работает не в полном составе - 18 судей.

По состоянию на 26 июня по президентской квоте была вакансия для трех судей КС. После завершения конкурсного отбора Консультативной группы экспертов в феврале Зеленскому прислали список кандидатов из 6 человек: по два кандидата на одну должность.

После назначения Водянникова остается по две вакансии от президента и Верховной Рады. Но теперь в Конституционном суде есть кворум из 12 судей, что разблокирует принятие решений.

Александр Водянников - что о нем известно

Александр Водянников - юрист и эксперт в области конституционного и международного права. До своего назначения он работал в проекте ОБСЕ в Украине - занимал должность национального юридического советника.

Он участвовал в разработке законопроектов по реформированию Конституционного суда и судебной системы в целом и был привлечен к разработке проекта Плана восстановления Украины.

Новые назначения в Украине

По решению Кабмина Институт национальной памяти возглавил историк Александр Алферов. Он с 2010 года был научным сотрудником Института истории Украины НАН Украины. Является автором, соавтором и составителем 15 книг и более чем 100 научных статей. После 2022 года офицером ССО "Азов-Киев".

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