Подписавшие Манифест заявляют, что "поиск мира должен быть приоритетом".

Разногласия внутри Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам перевооружения и отношений с Россией достигнут апогея на будущем съезде. Об этом пишет The Financial Times.

Отмечается, что лидер партии и министр финансов Ларс Клингбайль сталкивается с резкой реакцией со стороны старой гвардии партии.

Одним из критиков является 76-летний историк Петер Брандт, подписавший совместное заявление СДПГ, в котором критикуются планы правительства по перевооружению и предлагается "постепенный возврат к разрядке и сотрудничеству с Россией".

Видео дня

"Мы еще далеки от возвращения к стабильному миру и безопасности в Европе", - говорится в Манифесте.

Они пишут, что хотя укрепление обороноспособности Германии и Европы в целом "необходимо, а эти усилия должны быть встроены в стратегию деэскалации и постепенного укрепления доверия, а не в новую гонку вооружений".

Брандт заявил, что Клингбайль одобрил новый рост расходов на оборону, "не проверив, действительно ли это позиция большинства членов партии".

"Это проблема. Позиция членов партии не так ясна, как позиция руководства", - сказал он.

Отмечается, что мятеж в партии может создать проблемы для Клингбайля, который заключил коалиционное соглашение с Мерцем после худших результатов СДПГ на выборах в феврале. Уве Юн, политолог из Трирского университета, сказал:

"Мятежники не составляют большинства в СДПГ, но и не являются незначительным меньшинством. В СДПГ существует давняя традиция - те, кто в 1970-х и 1980-х годах пришел из мирного движения критикуют все, что имеет отношение к армии".

Подписавшие Манифест заявляют, что "поиск мира должен быть приоритетом". Ральф Штегнер, который помогал составлять текст, вызвал споры в прошлом месяце, когда стало известно, что в апреле он летал в Азербайджан для встречи с российскими официальными лицами, в том числе с бывшим премьер-министром и чиновником, который находится под санкциями ЕС.

"Нужно продолжать разговаривать со всеми. Само предположение, что это означает согласие с тем, что говорят другие, или что ты тайный агент третьей стороны - это, конечно, полная чушь", - сказал он.

По словам одного из членов партии, 58% членов СДПГ - это верные сторонники Брандта, вступившие в партию под его руководством, и которым сейчас за 60 лет.

"Я не разделяю идею, что Россия собирается напасть на НАТО. Российская армия продемонстрировала слабость в войне в Украине", - сказал он.

Политик добавил, что НАТО "сейчас превосходит российскую армию в конвенциональном отношении, даже без американцев". Он также назвал "иррациональной" недавно принятую НАТО цель тратить 5% ВВП на оборону.

Политическая ситуация в Германии

Накануне визита Владимира Зеленского в Берлин канцлер Германии Фридрих Мерц оказался под шквалом критики из-за заявлений о возможности передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

Как писало издание Politico, неопределенность в позиции Берлина вызвала возмущение среди союзников и собственной коалиции, что может омрачить визит украинского лидера.

Вас также могут заинтересовать новости: