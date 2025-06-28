Курятина является недорогим и универсальным продуктом, благодаря чему из нее можно приготовить много блюд. Однако чтобы сделать курицу вкусной, нужно знать, как правильно ее готовить. В частности эксперты из Food52 поделились рецептом курицы с лимоном, которую нужно пожарить на сковороде, передает Express.
"Когда речь идет о простоте, важны детали. Вы хотите, чтобы кусочки курицы имели цвет, но слишком длительная жарка высушит их, поэтому важна их толщина", - добавляют специалисты.
Рецепт жареной курицы с лимоном
Ингредиенты:
- одна большая куриная грудка без костей и кожи;
- три столовые ложки несоленого масла, разделенные на две части;
- одна чашка муки;
- соль;
- оливковое масло;
- сок половины лимона;
- пол чашки куриного бульона с низким содержанием соли;
- свежемолотый черный перец;
- одна столовая ложка петрушки, грубо нарезанной;
- ломтики лимона для украшения.
Способ приготовления
Растопите две столовых ложки сливочного масла в большой сковороде на среднем огне, следите, чтобы оно не подгорело.
После чего высыпьте муку в широкую неглубокую миску, приправьте ее солью, а затем обваляйте в ней курицу. Затем добавьте несколько капель оливкового масла к растопленному маслу.
Положите куски курицы на сковороду и жарьте их по две минуты с каждой стороны, пока они не будут слегка румяными и почти готовыми. Переложите курицу на теплую сервировочную тарелку.
Далее добавьте в сковороду лимонный сок и варите, пока он не приобретет консистенцию подливы. Влейте куриный бульон и помешивайте, пока он не загустеет.
"Выключите огонь и добавьте оставшуюся столовую ложку сливочного масла. Окуните кусочки курицы в соус из сковородки, а затем верните их в теплую сервировочную тарелку. Полейте курицу оставшимся соусом. Приправьте свежемолотым черным перцем и ароматной свежей петрушкой, измельченной. По желанию, при подаче украсьте нарезанным лимоном", - советуют в материале.
Другие вкусные рецепты
Ранее известный шеф-повар рассказал, как быстро приготовить вкусный чизкейк. Этот рецепт подойдет даже для тех, кто не очень разбирается в выпечке.
Также популярный кулинар Мэри Берри поделилась рецептом шоколадного торта. По ее словам, этот десерт можно легко испечь в духовке.