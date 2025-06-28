Курятину очень легко пересушить, однако по этому рецепту она получится совсем другой.

Курятина является недорогим и универсальным продуктом, благодаря чему из нее можно приготовить много блюд. Однако чтобы сделать курицу вкусной, нужно знать, как правильно ее готовить. В частности эксперты из Food52 поделились рецептом курицы с лимоном, которую нужно пожарить на сковороде, передает Express.

"Когда речь идет о простоте, важны детали. Вы хотите, чтобы кусочки курицы имели цвет, но слишком длительная жарка высушит их, поэтому важна их толщина", - добавляют специалисты.

Рецепт жареной курицы с лимоном

Ингредиенты:

одна большая куриная грудка без костей и кожи;

три столовые ложки несоленого масла, разделенные на две части;

одна чашка муки;

соль;

оливковое масло;

сок половины лимона;

пол чашки куриного бульона с низким содержанием соли;

свежемолотый черный перец;

одна столовая ложка петрушки, грубо нарезанной;

ломтики лимона для украшения.

Способ приготовления

Растопите две столовых ложки сливочного масла в большой сковороде на среднем огне, следите, чтобы оно не подгорело.

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После чего высыпьте муку в широкую неглубокую миску, приправьте ее солью, а затем обваляйте в ней курицу. Затем добавьте несколько капель оливкового масла к растопленному маслу.

Положите куски курицы на сковороду и жарьте их по две минуты с каждой стороны, пока они не будут слегка румяными и почти готовыми. Переложите курицу на теплую сервировочную тарелку.

Далее добавьте в сковороду лимонный сок и варите, пока он не приобретет консистенцию подливы. Влейте куриный бульон и помешивайте, пока он не загустеет.

"Выключите огонь и добавьте оставшуюся столовую ложку сливочного масла. Окуните кусочки курицы в соус из сковородки, а затем верните их в теплую сервировочную тарелку. Полейте курицу оставшимся соусом. Приправьте свежемолотым черным перцем и ароматной свежей петрушкой, измельченной. По желанию, при подаче украсьте нарезанным лимоном", - советуют в материале.

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