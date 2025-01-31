Заявляется, что они малоуязвимы к воздействию средств РЭБ.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства.

Как сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, этот комплекс может применяться для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага. Также летательные аппараты комплекса малоуязвимы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы:

"Конструкционно FPV-дроны комплекса "Громило" оснащаются рамой из композитных материалов. Коптеры имеют относительно мощные двигатели, которые позволяют нести боевой заряд немалое расстояние. Комплекс можно применять днем и ночью".

Оружие ВСУ

Как сообщал УНИАН, в конце декабря подразделениям Сил обороны разрешили использовать украинский дистанционно управляемый боевой модуль Wolly.

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Он оснащен пулеметом с системой автоматической подачи патронов, тепловизором, системой автообнаружения, распознавания и сопровождения целей. Заряда его аккумуляторов должно хватить на несколько дней работы.

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