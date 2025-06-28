Как правило, на поверхности лежат молодые осадочные породы, но есть места, где видны нетронутые породы возрастом в миллиарды лет.

Самые древние известные каменные породы можно увидеть в Канаде. Это подтвердило новое исследование, опубликованное в журнале Science.

Ученые исследовали горные породы, выступающие на поверхность на севере провинции Квебек, вдоль побережья Гудзонова залива. Речь идет о так называемом зеленокаменном поясе Нуввуагиттук - древнем вулканическом образовании, давно привлекавшем внимание геологов. Новое исследование показало, что возраст некоторых пород в этом регионе составляет 4,16 миллиарда лет, что позволяет заглянуть в самое начало истории Земли.

Эти породы образовались еще в Хадейском эоне - это период, когда планета только начала охлаждаться после своего формирования. До сих пор точные оценки возраста этих горных образований вызывали споры: одни исследования называли цифру 4,3 миллиарда лет, другие же предполагали, что они значительно моложе - всего 3,3-3,8 миллиарда. Чтобы положить конец этим разногласиям, команда ученых проанализировала особый тип пород - интрузионные, которые формируются, когда магма прорывается вглубь земной коры и затвердевает.

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Для установления точного возраста геологи использовали сразу два метода, основанные на радиоактивном распаде элементов самария и неодима. Оба дали одинаковый результат - 4,16 миллиарда лет. Это подтверждает: породы действительно сформировались на очень раннем этапе существования планеты. По мнению руководителя исследования Джонатана О'Нила из Университета Оттавы, этот результат хорошо согласуется с предыдущими оценками - ведь интрузионные породы должны были бы быть немного моложе окружающих вулканических, которые могли появиться еще раньше, около 4,3 миллиарда лет назад.

Сами горные породы в Нуввуагиттуке - это преимущественно метаморфизованные базальты. Их химический состав указывает на время, когда формировалась первая земная кора. Исследователи предполагают, что на это влияло и взаимодействие раскаленной породы с дождевой водой, которая уже существовала на поверхности. Некоторые из этих пород, вероятно, образовались из минералов, которые выпадали из древней морской воды - это открывает новые возможности для изучения условий, в которых зарождалась жизнь.

До этого самыми древними известными породами считались образования на Северо-Западных территориях Канады возрастом 4,03 миллиарда лет. А еще раньше самыми старыми считались отдельные микроскопические кристаллы циркона из Австралии - им около 4,4 миллиарда лет. Но это лишь единичные минералы, а не полноценные скальные массивы, как в Квебеке. Таким образом, новое открытие открывает уникальное "окно" в древнейшую историю Земли.

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