Это еще одно свидетельство того, почему стоит трижды подумать перед тем, как сделать татуировку.

Татуировку всегда делают так, чтобы она несла в себе определенные смыслы. Иногда очевидные, иногда скрытые. И горе тому, кто делает тату, не осознавая всей символики. Об одном таком случае рассказывает Mirror.

Девушка по имени Бриттани Левин решила сделать себе на первый взгляд совсем безобидную татуировку - она наколола обычный ананас на предплечье. Однако радовалась она недолго: пока кто-то из друзей не посоветовал ей исследовать "скрытый код" того, что она себе поместила на кожу.

Дело в том, что ананасик был наколот на руке. Поэтому каждый раз, когда Бриттани поднимает руку, рисунок переворачивается вверх ногами. А как выяснилось, изображение перевернутого ананаса является секретным кодом, по которому свингеры идентифицируют друг друга.

Видео дня

Если вы вдруг не знаете, свинг - это формат отношений, в которых партнеры позволяют друг другу половые контакты с другими людьми, в том числе обмениваются партнерами с другими парами для разового или регулярного контакта. Поскольку не все готовы громко заявлять о таком образе жизни, перевернутый вверх ногами ананасик, например, в виде тату, является простым способом найти потенциального партнера, который тоже "в теме".

Бриттани была ошеломлена, узнав о скрытом смысле своей татуировки, но было уже немного поздно. Более того, выяснилось, что довольно много людей прекрасно знают тайный смысл ананасов, в том числе были такие и среди друзей девушки. Для них ее тату стало определенным сюрпризом.

Другие интересности на нашем сайте

Как писал УНИАН, большинство людей неправильно понимают правила пользования полкой для ручной клади в самолете. Из-за этого непонимания часто возникают конфликты.

Также мы рассказывали, почему американцы почти никогда не пользуются губкой для мытья посуды.

Вас также могут заинтересовать новости: