Журналист поинтересовался, принял ли он уже решение.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал возможность отправки Украине ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Во время общения с журналистами политика спросили, рассматривает ли он возможность отправки этих ракет украинской армии, и уже принял ли соответствующее решение. Трамп ответил коротко и неоднозначно: "Возможно".

Кроме того, американский президент похвалил кремлевского правителя Путина за "очень приятные заявления", которые тот сделал сегодня. Тот говорил, что уважает политика и считает его мирные усилия искренними:

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"Путин уважает нашу страну. Си и Ким (лидеры Китая и КНДР, - ред.) тоже уважают нашу страну. В прошлом году они нас не уважали".

Patriot для Украины

Как известно, усиление противовоздушной обороны является критически важным для защиты украинских городов, гражданской инфраструктуры и военных объектов.

Недавно президент Трамп признал, что больше всего Украина хочет получить от союзников именно ракеты для американских комплексов Patriot, поскольку они являются очень эффективными в защите неба.

Американский лидер отметил, что они нужны как самим Соединенным Штатам Америки, так и Израилю, однако Вашингтон "посмотрит, сможет ли найти несколько свободных".

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что во время встречи на саммите НАТО говорил с Трампом о закупке американских систем ПВО.

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