В Украине начинается производство РСЗО "Верба"

Отмечается, что производство РСЗО "Верба" начнется в 2019 году.

Украинская реактивная система залпового огня "Верба" будет производиться на Шепетовском ремонтном заводе, входящий в состав госконцерна "Укроборонпром".

Об этом сообщил директор Шепетовского ремонтного завода (ШРЗ) Олег Туринский, пишет Цензор.НЕТ.

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По его словам, уже завершены испытания и система "Верба" принята на вооружение. "С 11 по 16 февраля бригада сотрудников нашего завода работала на Харьковском конструкторском бюро им. Морозова, которое является разработчиком "Вербы". Мы изучали документацию и все особенности этой системы", - пояснил Туринский.

Он сообщил, что сейчас налаживается кооперация между заводом, ХКБМ и еще одним предприятием, вовлеченным в проект – львовским государственным заводом "Лорта", который является крупнейшим производителем радиоэлектронной аппаратуры. "Производство РСЗО "Верба" начнется в 2019 году", - директор ШРЗ.

Ранее сообщалось, что Украина протестировала новое вооружение против беспилотников.