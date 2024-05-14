Кроме того, диктатор лично проверил эффективность оружия, которое представили его генералы.

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал своей армии модернизировать артиллерию во время того, как он позировал со снайперскими винтовками и испытывал грузовик, предназначенный для новой реактивной системы залпового огня. По словам экспертов, такой визит диктатора на заводы по производству боеприпасов может быть связан с усилиями по разработке новых снарядов для поставки "российской военной машины против Украины", пишет The Telegraph.

По информации Центрального телеграфного агентства Северной Кореи, Ким призвал расширить "научно-технические возможности для усиления артиллерийской мощи" войск страны, осматривая производственные линии на главных оборонных промышленных комплексах.

Также лидер КНДР был запечатлен на фото во время того, как он целится из снайперской винтовки на полигоне, в то время, как генералы аплодировали ему на заднем плане.

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Кроме того, его заметили и за рулем военной машины, которая перевозила 240-мм реактивную систему залпового огня, а именно "технически обновленную версию", которая перед этим проводила испытательные пуски снарядов.

"Для того, чтобы массово производить реактивные системы залпового огня нашего типа с высокой эффективностью и надежностью, важно постоянно повышать уровень модернизации производственных процессов", - процитировало Кима южнокорейское агентство Yonhap.

В свою очередь военный аналитик Института политических исследований "Асан" Ян Ук отметил для NK News, что огласка такого визита могла быть направлена для привлечения иностранных покупателей из таких стран, как Россия, Иран или Сирия. Также он добавил, что Москва может быть заинтересована в 240-мм ракетах из-за их совместимости с имеющимся вооружением.

В Министерстве обороны Южной Кореи считают, что Пхеньян отправил в РФ примерно 6700 контейнеров с оружием с тех пор, как лидеры двух стран пообещали улучшить связи во время саммита в сентябре 2023 года. В ведомстве добавили, что этого количества контейнеров достаточно для того, чтобы хранить около 3 млн артиллерийских снарядов калибра 152 мм или 500 тысяч артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

В то же время Национальная разведывательная служба (НРС) Южной Кореи сообщила, что занимается расследованием информации о том, что северокорейские 122-мм артиллерийские снаряды, которые были изготовлены в 1970-х годах, поставлялись в РФ для ведения войны в Украине.

Сотрудничество РФ и КНДР

Как писал УНИАН, Северная Корея уже в 2024 году может поставить России новые реактивные системы залпового огня (РСЗО), чтобы страна-агрессор использовала их на войне в Украине.

"Обновленная реактивная система залпового огня с высокой мобильностью и концентрацией огня имеет автоматическую комбинированную систему управления огнем и будет развернута в подразделениях Корейской народной армии в качестве замены оборудования с 2024 по 2026 годы", - рассказало южнокорейское агентство Yonhap News.

В свою очередь журналисты BBC заявили, что Россия уже выпустила по Украине десятки северокорейских ракет. По информации издания, от них в Украине уже погибли по меньшей мере 24 человека, а более 70 получили ранения.

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