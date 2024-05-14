18 человек получили ранения, из них трое - дети.

С самого утра в Харькове прозвучало уже семь взрывов. Есть попадание в многоэтажку в центре города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона. По его словам, все взрывы были в жилых спальных районах. Мэр города отметил, что последствия этих российских обстрелов ужасны. Сегодня ранения получили 18 человек, среди которых трое детей. При этом Терехов добавил, что есть много разрушений.

"В многоэтажке, в которую попала российская ракета, нужно будет отселять людей, потому что очень много разрушений", – пояснил он.

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Мэр Харькова отметил, что людям предлагают разместиться в общежитиях, но кто-то будет переезжать к своим знакомым, родственникам. Он сказал, что сейчас трудно назвать количество людей, нуждающихся в отселении, потому что идет поквартирный обход.

В то же время Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram показал фото разрушенного дома.

"Харьков. На месте камней здесь был чей-то дом. Пока Россия не уничтожила его. Счастье, что дома в момент удара никого не было", – написал он под фото.

Удары РФ по Харькову

Как сообщал УНИАН, 14 мая российские оккупанты ударили бомбами по району жилой застройки в Харькове. Сообщалось о нескольких "прилетах".

В частности, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате одного из ударов пострадали 17 человек. Среди них – 12-летний мальчик и девочка 8 лет, они в состоянии средней тяжести.

Также среди пострадавших 10 женщин и 5 мужчин. Самому старшему мужчине 87 лет. В общем 1 гражданский человек в тяжелом состоянии, 11 человек получили травмы средней степени, 5 – в легком состоянии. Шесть человек были госпитализированы.

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