Ситуация на данном направлении обостряется.

Третья штурмовая бригада (3 ОМБр) показала, как уничтожила российскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) в Харьковской области.

"С ней враг поддерживал свои штурмовые действия, обстреливал наши рубежи и пытался нарушить логистику на передовой", - сообщили в бригаде.

Отмечается, что установку уничтожили "по горячим следам" артиллеристы из бригадной гаубицы.

"Нона" часто меняла огневые позиции, но пилоты 1-й батареи 2-го САДн нашли и наконец всадили по ней три прицельных выстрела из "Мста-Б", - говорится в подписи к видео.

Третья штурмовая уничтожила российскую САУ "Нона" - видео

Третья штурмовая переброшена под Харьков - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, как 3 ОМБр занимает рубежи обороны в Харьковской области, уверенно отбивая накаты и уничтожая технику российских войск.

В частности, в бригаде показали, как на Харьковском направлении уничтожили колонну техники и пехоту российской армии, которая пыталась совершить прорыв:

"Все штурмовое подразделение врага было разбито, а цели противника по прорыву на участке фронта не достигнуты".

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