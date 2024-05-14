Перестановки в оборонном ведомстве РФ направлены на продолжение конфликта в Украине.

На третий год войны Владимир Путин сменил министра обороны, чтобы достичь совсем другой миссии в Украине: заставить скрипучую российскую военную машину работать так долго, как это потребуется, пишет Financial Times.

Отмечается, что неожиданный переворот в Кремле в эти выходные, в результате которого экономический технократ возглавил военные усилия, свидетельствует о том, что Путин сделал ставку на то, что российский военно-промышленный комплекс переживет Украину и ее западных сторонников.

"Путин наконец понял, что война вступила в новую фазу, фазу битвы за ресурсы. ... за то, у кого их больше и чьи цепи поставок лучше организованы", – сказал Алексей Венедиктов, журналист и редактор радиостанции "Эхо Москвы".

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Путин поручил новому министру обороны Андрею Белоусову надзирать за рекордными для России расходами на оборону в 10,8 трлн рублей (117,2 млрд долларов), которые, по словам Кремля, нуждаются в гражданском руководителе, чтобы "соответствовать динамике текущего момента".

Это момент, когда Россия получила преимущество, ее войска продвинулись вперед на востоке Донбасса и угрожают прорывом в Харьковской области: "Чтобы осуществить такую смену караула посреди наступления, надо быть очень уверенным в себе", – сказала российский политолог Екатерина Шульман.

По словам журналистов, объявляя о назначении Белоусова, Кремль дал понять, что он сосредоточится на развитии российского оборонного сектора, где заводы работают в несколько смен, чтобы увеличить производство оружия и боеприпасов в несколько раз. Изменения, сделанные после приведения Путина к присяге на пятый срок, который продлит его правление как минимум до 2030 года, являются частью новых назначений, указывающих на первоочередное значение оборонного сектора для видения Кремлем путей победы в войне.

Авторы подчеркивают, что несмотря на триумфальные заявления Кремля о том, что оружейные заводы работают круглосуточно, в последние месяцы появились признаки серьезных разрывов в российском оборонном производстве. Интенсивность обстрелов со стороны России, хотя она все еще намного выше, чем со стороны Украины, также снизилась с 60 000 снарядов в день в первом полугодии войны до 10 000 на сегодня. Министерство изнашивает артиллерийские стволы быстрее, чем производит новые, и признало, что может производить только половину снарядов, необходимых для серьезного прорыва.

Один высокопоставленный западный чиновник сказал, что главным выводом является то, что Россия настроена на долгосрочное развитие военно-промышленного комплекса страны. "Шойгу хотел сам руководить армией, но его амбиции помешали. У Белоусова нет амбиций командовать войсками", – указал бывший высокопоставленный кремлевский чиновник.

В прошлом месяце российские спецслужбы арестовали Тимура Иванова, одного из ближайших помощников Шойгу и заместителя министра обороны, ответственного за строительство. Этот шаг был широко истолкован как удар по Шойгу и признание того, что Москва плохо контролирует, как расходуется ее растущее военное финансирование.

Более важным мотивом для Путина, однако, могло быть желание ослабить Шойгу, а возможно, и Николая Патрушева, которого отстранили от должности секретаря Совета безопасности – двух тяжеловесов, каждый из которых имеет свои собственные кланы и свиты. "Возможно, они оба имели планы на неизбежную постпутинскую эпоху. Поздние персоналистические автократии боятся таких вещей", – сказала Шульман.

Кадровые изменения в РФ

Ранее УНИАН писал, что для Владимира Путина назначение нового министра обороны является новым строительным материалом для ведения длительной войны. Экономист Андрей Белоусов впервые появившись на публике в роли главы Минобороны, говорил о бюрократии, а не о поле боя.

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