Необходимое закупили за средства бюджета столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко передал 411 батальону беспилотных авиационных комплексов автомобили и технику на 51 млн грн. Средства выделены из городского бюджета столицы. Об этом Кличко сообщил в Facebook.

"Община Киева продолжает помогать нашим защитникам. Сегодня передали 411-му Отдельному батальону авиационных комплексов технику, которую закупили за средства бюджета столицы. В частности, 33 автомобиля Пикап, 12 систем РЭБ, 50 антенн для работы БПЛА. На это город выделил 51 млн грн", - заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что 411 ОБ БпАК держит оборону на Донбассе, а также на Запорожском и Херсонском направлениях.

Вскоре помощь от киевлян получит также 92 Отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко.

"В ближайшие дни к бойцам 92-й бригады отправится автомобильная техника и БПЛА, которые тоже закупили за средства столицы. На это Киев выделил 97 млн грн. Столица и в дальнейшем будет помогать военным приближать нашу Победу!" - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко срочно отправил 57 мотопехотной бригаде, которая защищает Волчанск, 150 дронов, 4 квадрокоптера и 6 систем РЭБ, которые приобрел за собственные средства. В ближайшие дни защитники Харькова получат от мэра Киева еще 350 дронов, которые также приобретены за внебюджетные средства.