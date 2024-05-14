На месте попаданий работают все соответствующие службы, сообщил мэр.

Российские войска днем 14 мая ударили бомбами по району жилой застройки Харькова. Известно о нескольких "прилетах".

Обновлено. Около 17:45-55 россияне нанесли повторные удары по Харькову.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 17 человек:

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"Среди них 12-летний мальчик и девочка 8 лет. Они находятся в среднем состоянии. 10 женщин и 5 мужчин. Старшему мужчине 87 лет. В общей сложности 1 гражданский мужчина в тяжелом состоянии. 11 человек получили травмы средней степени. 5 в легком состоянии. Шесть человек госпитализированы".

Как ранее сообщил мэр города Игорь Терехов, есть информация о попадании по жилой высотке в центре города.

"Попадание в 10 этаж многоквартирного жилого дома. Без пожара. Сейчас осуществляется поквартирный обход и поиск возможных пострадавших", - отметил он.

Терехов добавил, что на месте другого "прилета" - попадание по гаражам:

"Примерно 10 из них горят. Повреждена многоэтажка. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры".

Позже мэр сообщил, что общее количество пострадавших сейчас девять. А глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что пострадавшие - "легкие, острая реакция на стресс". По его информации, Попадания зафиксированы в 12-этажку и территорию рядом.

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