Вашингтон резко поднял пошлины на китайские товары.

Во вторник, 14 мая, президент США Джо Байден, который хочет ограничить доступ Китая к ИИ, обнародовал пакет резких повышений пошлин на ряд китайских импортных товаров, включая аккумуляторы для электромобилей, компьютерные чипы и медицинские препараты, рискуя вступить в противостояние с Пекином накануне выборов, пишет Reuters.

Отмечается, что Китай немедленно пообещал возмездие. Его министерство торговли заявило, что Пекин выступает против повышения тарифов США и будет принимать меры для защиты своих интересов, призывая Соединенные Штаты Америки отменить эти меры.

В то же время США повысили вчетверо (до 100%) пошлины на электромобили и вдвое (до 50%) – на полупроводники. В заявлении Белого дома говорится о "неприемлемых рисках" для экономической безопасности США, вызванных несправедливыми действиями Китая, который наполняет мировые рынки дешевыми товарами.

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Новые меры коснутся импортируемых китайских товаров на сумму 18 миллиардов долларов, включая сталь и алюминий, полупроводники, электромобили, важные минералы, солнечные батареи и краны, заявил Белый дом.

По данным Бюро переписи населения США, в 2023 году Соединенные Штаты импортировали из Китая товаров на 427 миллиардов долларов, а экспортировали в Китай на 148 миллиардов долларов. Этот торговый разрыв сохраняется десятилетиями и становится все более чувствительным вопросом в Вашингтоне, пишет агентство.

Торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что пересмотренные тарифы были оправданы, поскольку Китай ворует интеллектуальную собственность США.

Влияние выборов

Байден пытается убедить избирателей в эффективности своей экономической политики, несмотря на низкий уровень безработицы и экономический рост, превышающий тенденции. Аналитики предупреждают, что торговые пошлины могут повысить стоимость электромобилей в целом, что повредит климатическим целям президента США и его стремлению создать рабочие места в производстве.

Байден заявил, что хочет выиграть эту эпоху конкуренции с Китаем, но не начинать торговую войну. В последние месяцы он работал над тем, чтобы ослабить напряженность в переговорах с президентом Китая Си Цзиньпином.

Повышение пошлин США

Ранее УНИАН писал, что президент США Джо Байден намерен во вторник, 14 мая, объявить о новых пошлинах для Китая. "Тарифы" направлены на такие отрасли, как электромобили, медицинские товары и "солнечное" оборудование.

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