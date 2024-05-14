Переход на новый ресурс будет осуществляться постепенно.

Государственная "Укрзализныця" запускает обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба перевозчика.

"Для пассажиров, которые привыкли покупать билеты через сайт, запустили обновленный продукт. Отныне в веб-версии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через "Дія.Підпис", – заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Отмечается, что сайт разработан при поддержке Mastercard и построен с помощью современных дизайнерских и ІТ-решений. Он запущен в бета-режиме и имеет следующие функции:

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покупка билетов на любой поезд;

в том числе билеты на поезда Киев – Варшава и Киев – Вена после верификации аккаунта через "Дія.Підпис";

возврат билетов на международные рейсы;

приобретение билетов в женские купе;

безналичная оплата билетов с помощью Apple Pay и Google Pay и многое другое.

Переход на новый ресурс будет осуществляться постепенно для комфорта всех пользователей, добавили в "Укрзализныце".

"Укрзализныця" – последние новости

В январе-апреле 2024 года "Укрзализныця" перевезла в дальнем сообщении 8,43 млн пассажиров, или на четверть больше, чем в прошлом году за аналогичный период (6,78 млн). Отмечается, что больше всего пассажиров уже традиционно было перевезено между: Киевом и Львовом – 412 тысяч; Киевом и Днепром – 255 тысяч; Киевом и Харьковом – 237 тысяч.

В Украине в пассажирских поездах, вслед за "женскими вагонами", вскоре появятся еще и "семейные вагоны". Компания совместно с фондом UNICEF запустит специальные вагоны для пассажиров, путешествующих семьями. Курсировать они будут во внутреннем сообщении.

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