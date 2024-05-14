Этот фильм некоторые критики считают одним из лучших экшнов современности.

На фоне бешеного успеха сериала "Сегун", в украинских кинотеатрах с 16 мая 2024 года, в рамках ретроспективы современной классики, украинские киногурманы смогут посмотреть британско-японский самурайский боевик "13 убийц" (13 Assassins), впервые представленный публике в сентябре 2010 года на Венецианском кинофестивале.

Эпическая лента японского режиссера Такаси Миике, уже получившая статус культовой, рассказывает о группе элитных самураев, которые бросают вызов жестокому феодалу, чтобы спасти страну от угрозы кровавой войны.

УНИАН совместно с "Артхаус Трафик" собрали самые интересные факты о фильме, которые помогут лучше понять феномен этой незаурядной картины и заинтересуют к просмотру.

Работа известного режиссера – впервые на больших экранах Украины

Этот фильм, снятый в 2010 году, на самом деле является ремейком одноименной черно-белой ленты 1963 года японского режиссера Еити Кудо. Но Такаси Миике сумел придать знакомому сюжету новое звучание и масштаб.

"13 убийц" – один из самых известных фильмов этого японского режиссера, который за свою карьеру, начиная с 1991 года, снял более 100 работ в разных жанрах. Но именно исторические драмы и самурайские боевики – его особая страсть.

В Украине лента не выходила в кинопрокат, так что это первая возможность увидеть историю в большом формате.

Поразительные декорации

Для съемок фильма под открытым небом были построены масштабные декорации целого феодального городка в префектуре Ямагата. По словам Миике, эти исключительные сеты вдохновляли актеров и погружали их в атмосферу эпохи.

Громкая фестивальная премьера

Премьера ленты состоялась на Венецианском международном кинофестивале. Это старейший киносмотр в мире, событие класса А, которое входит в так называемую "Большую тройку" кинофестивалей – вместе с Каннами и Берлинале. Там фильм получил специальную награду Future Film Festival Digital Award.

Признание

Вскоре после премьеры "13 убийц" получили восторженные отзывы мировой кинопрессы. В частности, The Guardian написал: "Фильм собирает почти вдвое больше фехтовальщиков, чем "Семь самураев" Куросавы – и примерно на две трети лучше". Картина также вошла в 100 лучших экшн-фильмов по версии авторитетного издания TimeOut.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 95% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированные свежесть" и 88% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 84 из 100 баллов с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 8 из 10 баллов ("в целом положительные отзывы").

Итак, "13 убийц" – это must see для всех поклонников качественного экшна, эпических исторических драм и дальневосточной экзотики. Два с половиной часа экранного времени перенесут зрителей в увлекательный мир японского средневековья, полный интриг, жестокости и рыцарской доблести. А мастерская режиссура Такаси Миике и блестящая игра японских кинозвезд первой величины (среди них, в частности, и Кодзи Якусьо из недавних "Идеальных дней" Вима Вендерса) гарантируют, что этот поход в кино запомнится вам надолго.

Вас также могут заинтересовать новости: