По словам военного эксперта, Генштаб будет вынужден реагировать на эти вызовы.

Российские оккупанты будут пытаться растянуть украинские силы - в частности, и в Сумской области. Об этом в эфире Radio NV сказал военный эксперт, экс-спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

По его словам, враг сейчас имеет на территории Курской области РФ суммарно около 10,5 тысяч личного состава. При этом до трех тысяч военных сейчас перемещается из 44-го армейского корпуса с территории Ленинградской области.

"То есть группировка будет несколько увеличена. Конечно, это не та цифра, которая позволяет врагу чувствовать себя уверенно и надеяться на оккупацию Сум. Но хлопот они нашим Силам обороны могут нанести немало", - говорит эксперт. Видео дня

Он прогнозирует, что среди возможных дальнейших действий россиян - активизация ДРГ, минометных и артиллерийских обстрелов, а также активные атаки с помощью КАБов по украинской границе.

"Вызовы есть, они очень серьезные. Конечно, украинский Генштаб будет вынужден реагировать на эти вызовы, в частности усилением нашей группировки войск, действующей на территории Сумской области. Где взять такое количество ресурсов, одновременно оставляя их для того, чтобы оперативно реагировать на вызовы на восточном фланге российско-украинского фронта, - это задача со звездочкой", - отметил Селезнев.

Последние новости с фронта

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о срыве плана врага. По его словам, Россия хотела наступать на две области одновременно. Речь идет о Харьковской и Сумской областях.

Также УНИАН сообщал, что за минувшие сутки враг провел 31 атаку на фронте. По данным Генштаба, ситуация является контролируемой, ВСУ продолжают выполнение задач по недопущению продвижения противника в глубину нашей страны.

Вас также могут заинтересовать новости: