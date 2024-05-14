Ростислав Замлинский отныне будет работать в структуре Министерства иностранных дел.

Ростислав Замлинский, который до недавнего времени занимал должность заместителя министра обороны по вопросам финансов и внутреннего аудита, назначен послом по особым поручениям Министерства иностранных дел. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК) со ссылкой на декларацию чиновника.

В ЦПК предполагают, что, вероятно, назначение произошло в начале 2024 года. В центре напоминают, что ранее именно Замлинский, будучи в должности заместителя министра обороны, занимался финансовыми вопросами. При этом именно он в 2022-2023 годах согласовывал контракты по закупке продуктов питания для Сил обороны по завышенным ценам - в частности, известного контракта с "яйцами по 17".

"Безумием является назначить послом по особым поручениям чиновника, который закрывал глаза на коррупционный ад. ... Если же должностные обязанности Замлинского каким-либо образом касаются оружия - такое решение является преступным", - сказал председатель правления ЦПК Виталий Шабунин. Видео дня

Коррупция в Минобороны - последние новости

В январе ГБР задержало предпринимателей, которые продавали Минобороны яйца по 17 гривен. Так, была задержана преступная группа из 5 человек, в состав которой входили представители предприятий-поставщиков и военные.

Также УНИАН сообщал, что в Минобороны выступили за прозрачные закупки еды для ВСУ - в частности, после скандала заказали экспертизу цен. В ведомстве признали, что есть ошибки в документах по закупкам, а в СБУ обратились из-за утечки информации из министерства.

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