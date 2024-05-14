Сейчас эти решения уже на стадии имплементации.

Министерство образования разработало специальный украиноведческий компонент для детей, которые сейчас находятся за рубежом. Его можно будет изучать несколькими способами. Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в интервью Hromadske.

"Из-за войны мы сегодня теряем перспективу личности, потому что она недополучает качественное образование. Это риски для будущей успешной самореализации. Если же говорить о детях за рубежом, мы рискуем потерять наших граждан, которые нам очень нужны, особенно молодежь. Мы понимаем, что наши дети за рубежом могут быть ассимилированы в местные сообщества, хотя сами государства часто и декларируют, что они якобы в этом не заинтересованы. На самом деле мы понимаем, что так или иначе дети приспосабливаются. В то же время существует опасность, что дети будут там маргинализированы, если не будут интегрироваться в нормальное офлайновое обучение. Поэтому они должны ходить в местные школы. Но для нас также важно, чтобы эти дети остались украинцами, сохранили идентичность", - заявил он.

По словам Лисового, МОН разработан так называемый украиноведческий компонент.

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"Дети, которые интегрируются в польские, немецкие, чешские, словацкие школы, могут не изучать все универсальные дисциплины в украинских учебных заведениях, но мы побуждаем их осваивать так называемый украиноведческий компонент. Провели с Польшей и Словакией переговоры на уровне министерств по содействию их правительств привлечению украинских детей к изучению этого украиноведческого компонента. Сейчас эти решения уже на стадии имплементации. Сегодня мы работаем над тем, в каких межгосударственных документах это должно быть закреплено", - пояснил глава МОН.

Глава Минобразования пояснил, что украиноведческий компонент можно изучать несколькими способами. Первый - онлайн. До 6 часов в неделю дети учат украинский язык, литературу, историю Украины и географию.

"Второй вариант - факультативные занятия с украинскими учителями, где в школах есть большие сообщества украинских детей. Здесь возникает еще и вопрос признания дипломов: по этому мы тоже имеем определенное понимание с польской, словацкой и немецкой стороны - предварительно уже провели переговоры. Третий вариант - обучение в образовательных центрах, если они есть. За рубежом много как общественных организаций, так и родительских сообществ организовали свои небольшие субботне-воскресные школы. Там также можно давать эти шесть часов украиноведческого компонента. Есть еще одна проблема в образовании наших детей за рубежом. Если младшие школьники быстрее интегрируются в общество, изучают язык и вообще включаются в образовательный процесс, то подросткам это дается труднее. Их образовательные потери глубже из-за того, что первый год, а иногда и второй, им еще трудно ориентироваться и учиться в иностранных школах", - отметил он.

Понимая это, МОН за лето хочет сделать сокращенную версию блока STEM - естественных дисциплин и математики, что также должно поддержать знания наших детей за рубежом.

"Для нас очень важно сохранить идентичность детей. Ради этого мы перезагружаем учебное заведение, которое называется "Международная украинская школа" - возлагаем на него новый функционал. Уже сформировали наблюдательный совет, объявили конкурс на избрание директора. "Международная украинская школа" будет формировать базы данных образовательных центров, разрабатывать учебные программы отдельно для каждой страны, искать политические решения, касающиеся, например, моделей зачисления дисциплин. То есть создаем своеобразное "министерство зарубежного образования", - отметил Лисовой.

Образование в Украине - детали

Верховная Рада Украины приняла евроинтеграционный закон, которым совершенствуется образовательный процесс в высшем образовании Украины.

Этот закон является составляющей комплексной трансформации системы высшего образования ради повышения качества обучения в университетах.

"Ключевая идея этого закона - создать больше возможностей и дать больше свободы студентам. Например, самостоятельно регулировать темп и продолжительность обучения, а также, при необходимости, менять специальность после года или полутора обучения, благодаря введению междисциплинарных образовательных программ на бакалаврском уровне", - подчеркнул Лисовой.

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