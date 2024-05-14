В списке есть вода и два чая.

Диетологи назвали четыре напитка, которые могут помочь снизить чувство тревоги, пишет eatingwell.com.

"Лекарства и терапия являются основными средствами борьбы с тревогой. Однако диета также может играть роль в поддержании вашего настроения. При этом на уровень стресса влияет не только то, что у вас на тарелке. Общая гидратация, а также то, что вы пьете, могут оказать заметное влияние на уровень вашей тревожности", - говорится в публикации.

4 лучших напитка для снижения тревожности:

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Ромашковый чай. Успокаивающий эффект этого чая может также облегчить беспокойство. Доктор На Чан заявил, что ромашковый чай полезен при тревоге благодаря своему активному ингредиенту апигенину (как было доказано, он оказывает успокаивающее действие).

Зеленый чай. Широко популярный напиток, который имеет множество преимуществ для здоровья, таких как уменьшение воспалений, повышение уровня сахара в крови и улучшение пищеварения. Также зеленый чай богат специфической аминокислотой под названием L-теанин, которая способствует улучшению настроения и снижению симптомов тревоги.

Натуральный фруктовый сок. Тревога и депрессия связаны с более низким уровнем антиоксидантов в организме. В связи с этим, как было доказано, стакан 100% фруктового сока может повысить настроение.

Вода. Поддерживает кровоток по всему телу и необходим для доставки питательных веществ и источников энергии в наш мозг, отметила диетолог Лаура М. Али. По ее словам, исследования показали повышенный уровень депрессии и тревоги у людей, которые пьют меньше воды.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой сок является самым полезным для здоровья человека.

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