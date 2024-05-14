Швейцарцы уже выбирают место для шоу.

После победы певца Nemo на "Евровидении-2024" с композицией "The Code", Швейцария уже начала думать, в каких городах может состояться следующий песенный конкурс в 2025 году. Об этом пишет издание Independent.

Интересно, что эта страна уже дважды принимала у себя "Евровидение". Первый раз в 1956 году в городе Лугано, а второй - в 1989 году в Лозанне.

Поэтому Национальный вещатель Швейцарии (SSR SRG) и Европейский вещательный союз (EBU) сейчас составляют короткий перечень швейцарских городов для создания сцены для 69-го песенного конкурса. Среди лидеров они выбрали пока три города.

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Какие города могут принимать у себя "Евровидение-2025"

Женева, Базель и Санкт-Галлен - это города, в которых вероятно может состояться "Евровидение" в следующем году.

По данным местных СМИ, Женева уже подала свое предложение в Швейцарскую телерадиовещательную корпорацию с предварительными планами по проведению шоу. Если им удастся убедить организаторов и получить статус "города-хозяина", то конкурс состоится в конгресс-центре "Palexpo", который вмещает почти 15 000 зрителей.

К слову, этот город является любимым среди лыжников, а также тех, кто ищет хорошие часовые мастерские, шоколад и виноградники.

Следующий город Базель предложил официальный представитель этой местности. Он даже написал об этом в Twitter так:

"Поздравляю Nemo с его большой победой в Мальме! Теперь Швейцария будет принимать "Евровидение". Базель - замечательный город. И мы готовы: с нашей инфраструктурой, доступностью и гостеприимством".

К слову, этот город известен своими пастельными таунхаусами на Рейне, большими ярмарками и фонтанами.

Если Базель станет лидером среди других вариантов, то "Евровидение" состоится в концертном зале "St Jakobshalle" или на стадионе "St Jakob-Park FC Basel".

И последний вероятный город-хозяин песенного конкурса является Санкт-Галлен. Он расположен между Боденским озером и Швейцарскими Альпами. Активисты предлагают провести "Евровидение" в новом зале "St Galler Kantonalbank Hall", который может принять 12 000 еврофанов.

Город известен своими барочными фасадами и библиотекой аббатства Святого Галла, которое внесено в список ЮНЕСКО.

К слову, Швейцария считается одной из самых дорогих стран в Европе, поэтому поклонникам конкурса придется потратить немалое количество денег на поездку.

Напомним, ранее Nemo эмоционально прокомментировали свой триумф на "Евровидении".

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