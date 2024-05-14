Украина нуждается в средствах ПВО, артиллерии, дальнобойных средствах и снарядах, отметил президент Зеленский.

Уже в ближайшие дни в Украину поступят новые поставки помощи от Франции в поддержку украинских военных усилий. Об этом сказал французский президент Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

По данным издания Le Monde, французский лидер также осудил усиление российских ударов по Украине, в частности, по энергетической инфраструктуре, а также наступление России в приграничье Харьковской области. Макрон подчеркнул, что Франция окажет всю необходимую поддержку в долгосрочной перспективе, чтобы "победить агрессивную войну России".

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что во время телефонного разговора рассказал президенту Франции о ситуации на фронте и об украинских оборонных потребностях: усиление ПВО, дополнительные системы артиллерии, в частности дальнобойные средства и снаряды.

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По его словам, также речь шла о подготовке к Глобальному саммиту мира.

Война в Украине: заявления Макрона

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон недавно отметил, что от ситуации в Украине зависит безопасность Франции. Он подчеркнул, что нужно поставлять больше оборудования украинцам, а европейцы "должны быть готовы действовать, чтобы убедить Россию".

При этом Макрон выразил надежду, что Франции не придется воевать, но чтобы был мир – нужно защищаться. По его словам, если Россия зайдет слишком далеко, и это будет угрожать интересам Франции, то он не исключает вмешательства в ситуацию

Напомним, что ранее Макрон говорил, что западные государства способны перебросить на украинскую территорию свои войска, если возникнет такая необходимость. Впоследствии в США и ЕС заявили, что в Украине их солдаты воевать не будут.

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