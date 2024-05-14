По словам Киричевского, сейчас вопрос заключается даже не в количестве сил, которое сможет привлечь противник, а в том, насколько растет линия активного фронта.

Российские оккупационные войска могут попытаться атаковать Сумскую область. Однако значительного масштаба подобная операция врага на Сумщине не получит, считает военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

"Что касается актуальных сценариев на Сумщине, то придется отталкиваться от первых слов главы ГУР Буданова, который очертил сценарий, что вероятно еще 3-4 дня россияне будут пытаться атаковать на Харьковщине, чтобы растянуть линию обороны ВСУ, и дальше враг попытается атаковать на Сумщине. Но можно сделать поправку на то, что, если россияне действительно пойдут атаковать на Сумщине, то боевые действия будут иметь меньший масштаб потому, что там россияне сосредоточили группировку где-то 10 тыс. штыков", – пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Киричевский напомнил, что на Харьковщине россияне собрали 30 тысяч штыков. Однако для того, чтобы полностью зайти, например, в Волчанск, этих сил оказалось мало.

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"Исходя из сообщений Генштаба Украины о том, что отдельные группы россиян попытались просочиться на окраины Волчанска, но их оттуда выбили, то очевидно, что значительного масштаба гипотетическая российская операция на Сумщине не получит", – считает эксперт.

По словам Киричевского, сейчас вопрос заключается даже не в количестве сил, которое сможет привлечь противник, а в том, насколько растет линия активного фронта.

"То есть придется распределять тот же объем боеприпасов, техники и резервов, который был до этого", – резюмировал он.

Угроза наступления на Сумскую область: что известно

Россия разместила небольшие штурмовые подразделения вблизи Сумской области на фоне наступления на Харьковщине. Такое заявление сделал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. При этом он подчеркнул, что Украина не имеет резервов для переброски на эти направления.

По словам главы разведки, Россия хотела наступать на две области одновременно – Сумскую и Харьковскую. В то же время Буданов отметил, что ситуация, сложившаяся по состоянию на сейчас, не является катастрофической.

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