Треть вражеских атак пришлась на Покровское направление.

В течение текущих суток количество боестолкновений увеличилось до 93, а наибольшая активность врага наблюдалась на Покровском направлении. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Враг продолжает наступательные действия. Наибольшая активность наблюдается на Покровском направлении. Силы обороны мужественно сдерживают вражеский натиск и жестко отвечают на попытки захватчиков идти вперед", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Покровском направлении противник не уменьшает интенсивности атак, а также активно действует боевая авиация врага - сегодня зафиксировано 13 авиаударов. Генштаб сообщает, что на этом направлении сегодня состоялось 30 атак оккупантов. Больше всего - в районах Новоалександровки и Нетайлово.

Видео дня

На Харьковском направлении оккупанты уже совершили 13 атак. В частности, на направлениях Глубокое - Липцы, Шебекино (РФ) - Волчанск, Борисовка - Нескучное. Также враг нанес 8 авиаударов. Ведутся бои в окрестностях Волчанска.

По данным Генштаба, на Купянском направлении зафиксировано 9 боевых столкновений, а три из них - продолжаются. Захватчики несут потери, данные уточняются.

На Краматорском направлении враг провел 9 атак. Также три раза наносил авиаудары в районах Ивановского, Дружбы и Северного. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отбили 7 вражеских атак. Противник пытался потеснить наших защитников в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красногоровки.

На Времовском направлении зафиксировано 6 безуспешных штурмовых действий врага у Старомайорского. Захватчики получили достойный отпор и отошли.

На Лиманском направлении оккупанты два раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение в районах Ивановки и Тернов.

В Генштабе сообщили, что оккупанты преимущественно действуют группами пехоты до 1-2 мотострелковых отделений.

"Наши воины продолжают уверенно сдерживать врага и наносить ему максимальные потери", - отметили военные.

Последние новости с фронта

Харьков снова находится под обстрелом РФ, количество пострадавших растет. Сейчас оно уже составляет 17 человек. На месте попаданий работают все соответствующие службы.

Также УНИАН сообщал, что возле Волчанска исчезли двое волонтеров. По данным Нацполиции, их могли расстрелять оккупанты.

Вас также могут заинтересовать новости: