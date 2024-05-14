Она долгое время мечтала о пополнении в семье.

Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук, которая уже совсем скоро станет мамой впервые, рассекретила пол будущего ребенка.

Кстати, девушка вместе с мужем Алмазом уже раньше знали, кого ждут. Но они решили все же устроила гендер-пати для своих родных. Празднование состоялось в Швейцарии, где сейчас живет Онофрийчук.

Сначала всем гостям предложили угадать пол ребенка. Поэтому они поделились на команды и получили наклейки соответствующего розового или голубого цвета. Однако сама Иванна отметила, что всегда мечтала, чтобы первым у нее родился сын, а ее муж очень ждал наследника.

Но сегодня, 14 мая, в Instagram ведущая решила не тянуть интригу и опубликовала трогательное видео. На нем детский голос обращается к будущим родителям. А потом Иванна и Алмаз взяли в руки дымовые шашки, из которых пошел дым голубого цвета. Поэтому их мечты станут реальностью, ведь у них родится мальчик.

"Наше самое большое в мире счастье! Спасибо, что выбрал нас своими родителями, сыночек", - написала Иванна.

Кстати, она просила гостей не приносить подарки. Это ведущая объясняет так:

"Мы с мужем подумали, что наш сын еще не родился, но уже окружен любовью. А есть те, кого лишили возможности быть любимым ребенком своих родителей. Поэтому вместо подарков гости сделали донаты, к которым мы с мужем приложили собственное пожертвование. Всю сумму в размере 15 000 долларов (это примерно 595 тысяч гривень) мы перечислим в украинский благотворительный фонд, который оказывает долгосрочную поддержку детям, потерявшим одного или двух родителей в результате войны в Украине".

Напомним, ранее беременная Джамала рассекретила пол третьего ребенка.

Вас также могут заинтересовать новости: