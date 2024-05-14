'Украинская команда' срочно передала защитникам Волчанска партию дронов и призвала другие организации также помочь

Волонтеры призвали другие организации также помочь защитникам Харьковщины.

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал защитникам Волчанска срочную помощь – крупную партию дронов. Волонтеры также обратились к другим организациям помочь защитникам на Харьковском направлении. Об этом говорится на Facebook-странице "Украинской команды".

"Сегодня все внимание приковано к Волчанску. Там пекло, и нашим ребятам срочно нужна поддержка. "Украинская команда" срочно передала партию дронов и системы Starlink 57 бригаде. Ее бойцы воевали в Бахмуте, держали Купянское направление, а сейчас защищают Волчанск", – заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Волонтеры призвали другие организации также помочь защитникам Харьковщины.

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"Призываем другие волонтерские организации и бизнес срочно мобилизовать свои возможности и ресурсы для помощи защитникам на Харьковском направлении", - заявили в "Украинской команде".

Ранее "Украинская команда" передала большую партию дронов-самолетов 72-й отдельной механизированной бригаде им. Черных Запорожцев, которые воюют на Востоке Украины.

Также волонтеры привезли большие дроны, на которые донатили украинцы, на передовую батальону "Свобода" 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ.