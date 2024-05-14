Курс гривни к евро установлен на уровне 42,83 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 15 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,68 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 42,83 грн/евро, то есть гривня снизилась на 8 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,65/39,68 грн/долл., евро – 42,81/42,84 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 14 мая, вырос на 3 копейки – до 40,00 грн за доллар в среднем, продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,50 грн. Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 9 копеек и составляет 43,19 грн за евро. Продать евро можно по курсу 42,58 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 14 мая, остался на прежнем уровне – 40,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 10 копеек – до 43,25 грн за евро.

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