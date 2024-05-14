Грант Шэппс рассказал о будущей помощи Соединенного Королевства Киеву и пообещал всестороннюю поддержку.

Великобритания не откажется от поддержки Украины в войне против России. Об этом в комментарии Politico заявил министр обороны Королевства Грант Шэппс.

Издание напоминает, что когда Соединенное Королевство объявило о планах построить шесть новых военно-морских кораблей, Шэппс настаивал, что правительство никогда не заставит Киев подписать мирное соглашение. Как известно, в выходные стало известно, что глава МИД Британии Дэвид Кэмерон нарушил идею соглашения между Россией и Украиной во время встречи с Дональдом Трампом.

"Нет никакого смысла, когда Британия пыталась бы убедить Украину, силой или иным способом, отказаться от части своей территории. Это решение полностью за Украиной. Я не думаю, что для Путина вообще неправдоподобно выиграть эту войну. И важно, что он этого не сделает", - сказал Шэппс. Видео дня

СМИ подчеркивает, что его комментарии отмечают последнюю попытку подавить спекуляции относительно апрельской встречи Кэмерона с Трампом, которая имела целью убедить американского республиканца поддержать дальнейшую военную помощь Украине на фоне оппозиции в его собственных рядах.

"Это правильно, что мы предоставляем как военную помощь, так и моральную ясность, что для автократа всегда неприемлемо заходить в соседнюю демократическую страну. Мы должны полностью стоять за ними, чтобы вытеснить Россию со всей ее территории", - подчеркнул министр обороны Британии.

Издание отмечает, что оппозиционная Лейбористская партия также заявила о своей неизменной поддержке Украины. Так, теневой министр иностранных дел Дэвид Лемми и теневой министр обороны Джон Гили посетили Киев, чтобы выразить то, что они назвали "железной преданностью".

Помощь Великобритании Украине - последние новости

На днях Минобороны Великобритании объявило о передаче Киеву крупнейшего в истории пакета помощи. Сумма финансирования составляет 500 миллионов фунтов стерлингов.

В пакет, в частности, войдут 4 миллиона боеприпасов, более 1600 ракет и 400 транспортных средств, включая 160 транспортных средств Husky.

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