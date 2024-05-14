Собеседование - важное событие для людей, находящихся в поиске работы, иногда некоторые боссы устраивают тайные тесты.

Нам всем на собеседованиях когда-то задавали бессмысленные "случайные" вопросы. Некоторые работодатели, чтобы проверить кандидата на ту или иную должность, начинают устраивать различные тесты на характер.

Подобной историей поделилась экс-работница крупной компании на британском форуме Reddit. Ее босс любил назначать собеседование на обеденное время, чтобы протестировать характер человека тестом на "соль и перец". Суть проверки была в следующем:

"Он принимал решение на основе одной вещи - попробовал ли человек, с которым он проводил собеседование, еду перед тем, как потянуться за солью, перцем, острым соусом и т.д., или нет". Видео дня

Утверждалось, что если кандидат на должность не пробовал блюда перед тем, как что-то в него добавлять - его собеседование можно считать провальным. Босс никогда не говорил "да" человеку такого мышления.

И хотя бывшие сотрудники компании не были на 100% уверены в том, почему их бывший босс уделял столько внимания тесту на "соль и перец", они высказали предположение, что таким образом проверялись аналитические способности кандидатов. То есть, когда человек что-то решает, не оценив сначала ситуацию, по мнению их экс-босса, было плохим качеством.

Более того, похоже, к подобным тестированиям прибегает немалая часть руководителей. Ladbible пишет, что бывший босс австралийской компании Trent Innes тоже использовал похожий метод - тест на "чашки". Он утверждал, что таким образом узнавал обо всем, что ему нужно было знать о человеке во время собеседования. В частности, он предлагал напиток перед началом собеседования и в конце подмечал, отнесет ли кандидат пустую чашку обратно на кухню.

Таким образом он проверял отношение человека к другим, утверждая:

"Вы можете развивать свои навыки, вы можете приобретать знания и опыт, но на самом деле все сводится к вашему отношению".

В Британии устроили коварный эксперимент

Между тем британская некоммерческая организация Tax Policy Associates провела коварный эксперимент, чтобы проверить, насколько люди могут быть наивными и невнимательными во время использования цифровых услуг в интернете. В частности, в сообщении, которое обычно показывается на сайте о согласии пользователя на то, что веб-ресурс использует куки, зашифровали сообщение о подарке.

Компания пообещала бутылку вина первому, кто согласится, однако люди бездумно кликали на сообщение, не замечая, что что-то выиграли. Запрос на обещанную бутылку вина Tax Policy Associates получила только через 3 месяца после начала эксперимента.

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