По мнению экономиста Белоусова, опыт войны в Украине Кремлю нужно адаптировать к современному военному образованию.

Экономист Андрей Белоусов, который заменит министра обороны РФ Сергея Шойгу, заявил, что "каждый рубль" бюджетных средств должен идти на эффективность российской армии. Как сообщает ASTRA, об этом Белоусов заявил во время заседания Совета Федерации, где перечислил задачи, которые перед ним поставил диктатор Владимир Путин. Первая из них - интегрировать экономику ВС в общую экономику страны.

"Задача эта непростая, комплексная, предполагает прежде всего оптимизацию военных расходов. Хочу подчеркнуть - оптимизация не означает огульное сокращение. Оптимизация, прежде всего, означает повышение их эффективности, чтобы каждый рубль бюджетных денег, которые, в конце концов, платят наши граждане и бизнес, приносил максимальный эффект", - заявил он.

Как подчеркнул Белоусов, все, что есть в РФ "эффективного и передового, все должно работать на достижение победы", на обеспечение решения задач ВС России.

По данным ASTRA, вторая задача связана с подготовкой военной экономики к новым технологиям и кадрам.

Также Белоусов назвал важной задачей набор людей на войну. Как пишет The Moscow Times, он во время выступления в Совете Федерации назвал важной задачей комплектование вооруженных сил и набор контрактников, хотя речь не идет о мобилизации.

"Речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах. Речь идет о плановых мероприятиях, однако этот процесс уже запущен, как призыв граждан, так и особенно важно - это контрактирование", - сказал он.

В контексте с "оптимизацией военных расходов", он заявил, что бизнес должен приносить максимальный эффект.

"Это касается и обеспечения. Производства и поставок новой военной техники и вооружений. И кадрового обеспечения", - отметил Белоусов.

По его словам, в сфере военного образования "накоплены определенные проблемы", несмотря на "большую работу", проделанную бывшим министром обороны Шойгу. По мнению Белоусова, опыт войны в Украине необходимо адаптировать к современному военному образованию.

Назначение Андрея Белоусова: что известно

Напомним, 12 мая Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу. Аналитики ISW отметили в отчете, что Путин меняет кадры, чтобы усилить подготовку к затяжной войне с Украиной и, возможно, подготовиться к будущей конфронтации с НАТО.

Financial Times считает, что назначение Белоусова на должность министра обороны показывает, что Путин готов воевать всерьез и надолго.

Белоусов - давний соратник Путина и разделяет его мировоззрение. Он участвовал в составлении большинства последних бюджетов России, и, как ожидается, укрепит контроль над военной экономикой страны.

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