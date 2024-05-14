По словам метеоролога, украинцы еще немного померзнут.

Синоптик Наталья Диденко назвала день текущей недели, когда в Украине наконец-то начнет теплеть. Как известно, из-за появления антициклона, который принесло с Балтийского моря, в эти дни в большинстве регионов облачно, хоть и без осадков.

Как утверждает Диденко в своем Telegram, померзнуть придется еще завтра, а уже с 16 мая в Украине начнет теплеть. Как выразилась синоптик: "С четверга начнем греться".

Метеоролог говорит, что в среду в Украине днем будет +13-16 градусов тепла. Закарпатье чуть больше прогреется - там будет +17-20 градусов, и без заморозков.

Видео дня

В то же время в среду на юге Украины возможны дожди с грозами (непогода обойдет разве что Одесскую область). Также Диденко прогнозирует осадки восточным областям. К тому же местами будет дождливо в центре и в Карпатах.

В то же время в большинстве областей будет дуть умеренный ветер юго-восточного направления. Только на востоке Украины и на Закарпатье его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

"А с 16-го мая столбики термометров постепенно будут карабкаться вверх и додряпаются к концу недели наконец до 18-23 градусов тепла", - заявила Диденко.

В то же время завтра в Киеве осадков не ожидается. Ночью воздух прогреется до +4-6 градусов тепла, днем будет +13-14 градусов. Метеоролог спрогнозировала: "В дальнейшем воздух будет теплеть, дождь, который трудно будет не заметить, наиболее вероятен в субботу".

Прогноз на ближайшую неделю - график Укргидрометцентра

В понедельник Украинский гидрометеорологический центр показал график температуры воздуха на текущую неделю для Киевщины. Речь идет о прогнозе погоды с 13-18 мая. В графике обозначено, что максимальная температура днем для киевлян составит 17 градусов тепла. Также под конец недели следует ожидать дождей. Детали об инфографике синоптиков - в материале.

Вас также могут заинтересовать новости: