Крестоцветные блошки - одни из самых коварных вредителей огорода и сада, но и на них есть управа.

Крестоцветная блошка на капусте, редиске, редьке, хрене и других огородных растениях - явление частое. И неприятное: за короткий срок эти маленькие "безобидные" жучки могут уничтожить чуть ли не весь урожай. Поэтому с ними нужно бороться - советуем вооружиться сапой и парочкой хитростей из бабушкиного блокнота.

Как выглядит крестоцветная блошка и чем она опасна

Крестоцветные блошки - это малюсенькие жучки около 3 мм в длину. Они могут быть разного окраса - полосатые, синие, зеленые, с металлическим блеском - но в своем большинстве черные. Их отличительная особенность - они высоко прыгают, порой на несколько метров, поэтому их и прозвали блошками.

Чем они опасны? Как только на улице начинает теплеть - температура прогревается до +15 и выше - блошки начинают активно поедать зелень на огороде или же бутоны цветов в саду. Они выгрызают на листьях отверстия, листья становятся дырявыми, в результате чего растение может погибнуть. Не отстают и личинки этих жуков: они подъедают корни. И, как можно догадаться с названия, больше всего любят блошки крестоцветные культуры, в том числе и сорняки. Размножается блошка очень быстро, поэтому с ней приходится постоянно бороться.

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Крестоцветная блошка - как бороться с вредителем

Поскольку поедает блошка не только культурные посадки, но и крестоцветные сорняки, то бороться в первую очередь нужно с ними, а также использовать другие меры:

регулярно удаляйте с участка дикую горчицу, пастушью сумку, дикую редьку и т. п.;

накрывайте рассаду и всходы спанбондом или другим укрывным материалом - он не только защитит от возможного похолодания и заморозков, но и блошке будет трудно проникнуть сквозь него;

посадите рядом с любимым "угощением" блошек растения-фитонциды - например, чеснок, календулу, помидоры, картошку, кориандр (кинзу), тмин, бархатцы, настурцию;

сделайте опыление - смешайте золу и табачную пыль или золу и гашеную известь в пропорции 1:1 и опылите листья растений;

регулярно поливайте посадки - блошка крестоцветная не любит "купаться", а также подпушивайте землю.

Также важно перекапывать или перепахивать огород осенью - вредитель, попав на поверхность из верхнего слоя почвы, погибнет от холода.

Можно также использовать против крестоцветной блошки такие рецепты растворов и отваров:

раствор уксуса - развести 1 стакан уксуса 9% в 10 л воды и опрыскать растения;

чеснок + листья (пасынки) помидоров - взять по стакану, пропустить через мясорубку и развести в 10 л теплой воды, затем процедить и добавить 1 ст. л. мыла (можно жидкого);

отвар картофеля - залить 4 кг картофельной ботвы 10 л воды и прокипятить в течение 15 минут, дать остыть, процедить и развести водой 1:1.

Опрыскивать посадки лучше вечером.

Если жуков очень много, то, возможно, тогда нужно прибегать к химическим препаратам, но прежде лучше все-таки постараться их победить без "химии".

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